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Augusto Owusu JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, masalah otot untuk Owusu

Juventus
A. Owusu
Serie A

Masalah bagi gelandang Juventus

Di kubu Juventus, Augusto Owusu mengalami cedera pada rektus femoris dan harus menepi selama dua-tiga pekan. Hal itu dilaporkan oleh Sportmediaset, sambil menunggu konfirmasi resmi dari pihak Juventus. Ini adalah masalah yang muncul di Continassa dalam sesi-sesi latihan terakhir, setelah laga yang dijalani sang pemain dengan seragam Next Gen melawan Desenzano di Serie C.


Luciano Spalletti pun kehilangan satu lagi opsi di lini tengah menjelang dua laga berikutnya, melawan Cagliari di liga dan kontra Celta Vigo di Liga Europa.

  • Pada musim ini, Owusu masuk bangku cadangan tim utama saat melawan Sassuolo dan Milan, serta bermain selama tujuh menit di Liga Europa melawan NEC Nijmegen.

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