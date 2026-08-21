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Grafica David JuventusCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, masalah David: dia menolak Hull City

Juventus
Transfers
J. David
Hull City

Sang pemain Kanada sejauh ini telah menolak semua solusi yang diajukan kepadanya untuk meninggalkan Juventus

Di Juventus bursa transfer pemain masuk tak terelakkan tetap bergantung pada pemain yang keluar. Untuk bisa terus bergerak di bursa transfer, klub terlebih dahulu harus melonggarkan ruang dalam skuad dan neraca keuangan, dimulai dari Jonathan David.


Menurut laporan Tuttosport, penyerang Kanada itu telah menolak pendekatan Hull City dan, untuk saat ini, masih berada dalam semacam limbo: ia tidak masuk dalam rencana teknis Juventus, tetapi belum ada jalur yang benar-benar konkret untuk transfer keluarnya.


Sebuah situasi yang memiliki kemiripan dengan lini tengah. Kessié masih menunggu, tetapi sebelum melangkah Juventus harus bisa melepas setidaknya dua pemain di sektor tersebut. Nama pertama adalah Arthur, yang prosesnya melaju cepat menuju pemutusan kontrak: kini hanya detail terakhir yang masih harus dirampungkan.


  • Lalu diperlukan satu penjualan lagi. Miretti terus mendapat apresiasi, tetapi permintaan Juventus, yang dipatok antara 10 dan 15 juta euro, sejauh ini telah mendinginkan para peminat. Posisi Koopmeiners bahkan lebih rumit: gelandang itu memiliki nilai sisa di pembukuan sekitar 30 juta dan, untuk saat ini, belum ada klub yang bersedia menginvestasikan angka serupa.


    Dan di sinilah bab peminjaman mulai berperan. Dengan semakin dekatnya jendela “obral”, peluang untuk menggunakan formula sementara guna membuka beberapa situasi juga meningkat. Sebuah solusi yang sangat berguna terutama bagi para pemain yang, setelah melalui musim-musim negatif, saat ini sangat sulit untuk dilepas secara permanen.




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