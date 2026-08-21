Di Juventus bursa transfer pemain masuk tak terelakkan tetap bergantung pada pemain yang keluar. Untuk bisa terus bergerak di bursa transfer, klub terlebih dahulu harus melonggarkan ruang dalam skuad dan neraca keuangan, dimulai dari Jonathan David.





Menurut laporan Tuttosport, penyerang Kanada itu telah menolak pendekatan Hull City dan, untuk saat ini, masih berada dalam semacam limbo: ia tidak masuk dalam rencana teknis Juventus, tetapi belum ada jalur yang benar-benar konkret untuk transfer keluarnya.





Sebuah situasi yang memiliki kemiripan dengan lini tengah. Kessié masih menunggu, tetapi sebelum melangkah Juventus harus bisa melepas setidaknya dua pemain di sektor tersebut. Nama pertama adalah Arthur, yang prosesnya melaju cepat menuju pemutusan kontrak: kini hanya detail terakhir yang masih harus dirampungkan.



