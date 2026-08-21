Juventus bersiap mengubah wajah tim juga di bawah mistar. Dengan Guglielmo Vicario yang sudah diidentifikasi sebagai kiper utama baru, klub Turin itu kini harus menentukan masa depan Mattia Perin dan Michele Di Gregorio: setidaknya satu dari keduanya ditakdirkan meninggalkan Turin, tetapi tidak tertutup kemungkinan pada akhirnya keduanya sama-sama pergi.
Diterjemahkan oleh
Juventus, Mandas jadi opsi sebagai pelapis Vicario
Perin menuju Palermo
Untuk Mattia Perin, opsi Palermo masih terbuka. Dalam beberapa jam terakhir, jalannya sempat tampak makin menyempit. Menurut laporan Tuttosport, kendala utama memang bersifat ekonomis: permintaan Juventus dinilai terlalu tinggi oleh klub Palermo. Lalu datang titik balik, dengan Palermo yang tetap membuka opsi tersebut.
DI GREGORIO: Bournemouth Muncul
Berbeda, tetapi sama rumitnya, situasi Michele Di Gregorio. Mantan pemain Monza itu tidak masuk dalam rencana proyek teknis baru Juventus dan klub sedang bekerja untuk mencarikannya pelabuhan baru.
Kontak dengan Marseille telah mereda dan, untuk saat ini, transfer permanen tampak rumit. Namun, dalam beberapa jam terakhir, muncul minat dari Bournemouth, yang sedang mengevaluasi beberapa profil untuk memperkuat lini mereka.
Selain itu, kiper Italia itu juga disebut masuk perhatian Lazio, dalam kemungkinan rangkaian transfer yang bisa menjadi sangat menarik. Juventus berupaya menemukan solusi yang dapat memuaskan semua pihak dan memungkinkan Di Gregorio memulai lagi dari klub tempat ia bisa mendapatkan kembali kontinuitas.
Kepergiannya akan memiliki bobot yang lebih besar jika Perin juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada Turin.
Muncul Mandas
Dengan Vicario yang diproyeksikan menjadi pilihan utama, Juventus kemudian akan memiliki satu slot lain yang harus diisi. Jika kedua kiper yang saat ini ada dalam skuad sama-sama pergi, klub Turin itu perlu mencari nomor 12 yang baru.
Di antara profil yang diminati ada Christos Mandas, kelahiran 2001 milik Lazio, yang, menurut TuttoJuve.com, bisa menjadi solusi menarik di belakang Vicario, dengan Carlo Pinsoglio akan tetap sebagai 'pilihan ketiga'. Banyak hal tentu juga akan bergantung pada pergerakan klub ibu kota itu dan kemungkinan kaitannya dengan situasi Di Gregorio.
Dengan demikian, ini masih menjadi skenario yang sepenuhnya harus dibangun, tetapi bisa menjadi salah satu topik terpanas pada hari-hari terakhir bursa transfer. Juventus sudah memilih penjaga gawang utama yang baru: sekarang tinggal menyelesaikan revolusi di bawah mistar.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami