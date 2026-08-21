Berbeda, tetapi sama rumitnya, situasi Michele Di Gregorio. Mantan pemain Monza itu tidak masuk dalam rencana proyek teknis baru Juventus dan klub sedang bekerja untuk mencarikannya pelabuhan baru.





Kontak dengan Marseille telah mereda dan, untuk saat ini, transfer permanen tampak rumit. Namun, dalam beberapa jam terakhir, muncul minat dari Bournemouth, yang sedang mengevaluasi beberapa profil untuk memperkuat lini mereka.





Selain itu, kiper Italia itu juga disebut masuk perhatian Lazio, dalam kemungkinan rangkaian transfer yang bisa menjadi sangat menarik. Juventus berupaya menemukan solusi yang dapat memuaskan semua pihak dan memungkinkan Di Gregorio memulai lagi dari klub tempat ia bisa mendapatkan kembali kontinuitas.





Kepergiannya akan memiliki bobot yang lebih besar jika Perin juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada Turin.



