Juventus, Manchester United menetapkan harga untuk Sesko dan Zirkzee

Kekecewaan terbesar di mata kepemilikan INEOS sejauh ini adalah Benjamin Sesko. Penyerang Slovenia itu dibayar hampir 80 juta euro untuk didatangkan dari Leipzig pada musim panas 2025, ketika setengah Eropa sudah menaruh perhatian kepadanya (termasuk Milan). Torehannya pada awal musim ini adalah 2 gol dalam 6 pertandingan, tetapi hanya 1 di liga dalam hasil imbang 2-2 melawan Everton.

Pada musim panas, Newcastle dan Barcelona sempat bergerak untuknya, tetapi saat itu pilihannya adalah mempertahankannya di Old Trafford. Menurut TeamTalk, kini rencana telah berubah dengan Manchester United yang sudah mulai menjajaki pasar transfer untuk mencari pengganti dan ingin menerima tidak kurang dari 75 juta dari kepergian Sesko secara permanen.

Di antara klub yang tertarik kepada pemain Slovenia itu, namun untuk saat ini hanya dengan status pinjaman, mungkin dengan opsi pembelian, ada Juventus yang pada akhir musim, kecuali ada kejutan, tidak akan bisa menebus Woltemade dan sedang mencari penyerang yang lebih fisik untuk diduetkan dengan pemain Jerman itu dan Kolo Muani.