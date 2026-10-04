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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, Manchester United menetapkan harga untuk Sesko dan Zirkzee

Juventus
Manchester United
J. Zirkzee
B. Sesko
J. Mateta
AC Milan

Dua penyerang itu akan hengkang dari Manchester United, yang ingin mendapatkan pemasukan sejak Januari.

Musim Manchester United jelas tidak dimulai seperti yang diharapkan semua orang. Kepemimpinan Michael Carrick pada akhir musim lalu sempat membawa Red Devils kembali ke Liga Champions, tetapi awal musim ini, dengan hanya satu kemenangan dalam 5 laga Premier League, tersingkir di Carabao Cup, dan hanya satu kemenangan meyakinkan pada laga pembuka di Eropa, membuat klub kembali terjerumus ke dalam kekhawatiran dan keraguan seperti di masa lalu.

Yang tentu menjadi sorotan adalah lini serang, satu-satunya sektor yang benar-benar tidak dirombak pada musim panas, tetapi bisa saja berubah total dalam bursa transfer musim dingin berikutnya. Baik Benjamin Sesko maupun Joshua Zirkzee, memang, tersedia di bursa transfer dan bisa dilepas.

  • Harga tinggi untuk Sesko

    Kekecewaan terbesar di mata kepemilikan INEOS sejauh ini adalah Benjamin Sesko. Penyerang Slovenia itu dibayar hampir 80 juta euro untuk didatangkan dari Leipzig pada musim panas 2025, ketika setengah Eropa sudah menaruh perhatian kepadanya (termasuk Milan). Torehannya pada awal musim ini adalah 2 gol dalam 6 pertandingan, tetapi hanya 1 di liga dalam hasil imbang 2-2 melawan Everton.

    Pada musim panas, Newcastle dan Barcelona sempat bergerak untuknya, tetapi saat itu pilihannya adalah mempertahankannya di Old Trafford. Menurut TeamTalk, kini rencana telah berubah dengan Manchester United yang sudah mulai menjajaki pasar transfer untuk mencari pengganti dan ingin menerima tidak kurang dari 75 juta dari kepergian Sesko secara permanen.

    Di antara klub yang tertarik kepada pemain Slovenia itu, namun untuk saat ini hanya dengan status pinjaman, mungkin dengan opsi pembelian, ada Juventus yang pada akhir musim, kecuali ada kejutan, tidak akan bisa menebus Woltemade dan sedang mencari penyerang yang lebih fisik untuk diduetkan dengan pemain Jerman itu dan Kolo Muani.

  • Zirkzee angka-angka berbiaya rendah

    Bahkan lebih dari 42 juta euro yang diinvestasikan hampir dua tahun lalu untuk membawa Joshua Zirkzee ke Manchester dari Bologna pun belum membuahkan hasil dan, berbeda dengan pemain Slovenia itu, sejauh ini menit bermainnya menyusut menjadi total hanya 70 menit dengan catatan nol gol.

    Juventus sudah lama memikirkannya sebelum bergerak serius untuk Woltemade dan, seperti disebutkan, sedang mencari bomber dengan karakteristik berbeda, tetapi hubungan yang sangat baik antara Massara dan rombongannya mau tak mau tetap membuka pintu bagi Juventus.

    Menurut The Sun, angka yang diminta untuk melepas pemain Belanda itu sekitar 20/25 juta euro, jumlah yang juga terjangkau bagi klub-klub Italia dan sedang menggoda Crystal Palace, yang bisa melepas Mateta pada Januari (mantan target Milan dan Juventus) dan yang justru diminati Manchester United.

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