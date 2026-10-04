Juventus, Manchester United menetapkan harga untuk Sesko dan Zirkzee

Musim Manchester United jelas tidak dimulai seperti yang diharapkan semua orang. Kepemimpinan Michael Carrick pada akhir musim lalu sempat membawa Red Devils kembali ke Liga Champions, tetapi awal musim ini, dengan hanya satu kemenangan dalam 5 laga Premier League, tersingkir di Carabao Cup, dan hanya satu kemenangan meyakinkan pada laga pembuka di Eropa, membuat klub kembali terjerumus ke dalam kekhawatiran dan keraguan seperti di masa lalu.
Yang tentu menjadi sorotan adalah lini serang, satu-satunya sektor yang benar-benar tidak dirombak pada musim panas, tetapi bisa saja berubah total dalam bursa transfer musim dingin berikutnya. Baik Benjamin Sesko maupun Joshua Zirkzee, memang, tersedia di bursa transfer dan bisa dilepas.