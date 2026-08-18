Juventus, Lucumì: "Saya terinspirasi oleh Cuadrado, saya datang ke tim terbesar di Italia"

Jhon Lucumì, rekrutan Juventus teranyar kedua (yang terbaru adalah Guglielmo Vicario, yang diumumkan secara resmi hari ini), berbicara kepada kanal resmi klub: "Saya sangat senang bisa datang ke sini. Saya bergabung dengan tim terbesar di Italia dan saya benar-benar antusias. Saya tidak sabar untuk bisa cepat beradaptasi dengan rekan-rekan setim saya dan membantu tim pada musim ini".





Pemain Kolombia itu menambahkan: "Jika ada bek dalam sejarah Juventus yang menjadi inspirasi saya? Saya rasa yang pertama adalah Cuadrado. Saya rasa dia telah melakukan pekerjaan yang hebat di sini dan dia adalah titik acuan di Kolombia karena telah bermain untuk tim ini. Lalu Juventus juga memiliki bek-bek hebat: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Saya rasa mereka adalah panutan bagi saya dan bagi semua pemain yang bermain di posisi kami".