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lucumi juveGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Lucumì: "Saya terinspirasi oleh Cuadrado, saya datang ke tim terbesar di Italia"

Juventus
Transfers
J. Lucumi

Kata-kata pertama bek Kolombia yang dibeli Juventus

Jhon Lucumì, rekrutan Juventus teranyar kedua (yang terbaru adalah Guglielmo Vicario, yang diumumkan secara resmi hari ini), berbicara kepada kanal resmi klub: "Saya sangat senang bisa datang ke sini. Saya bergabung dengan tim terbesar di Italia dan saya benar-benar antusias. Saya tidak sabar untuk bisa cepat beradaptasi dengan rekan-rekan setim saya dan membantu tim pada musim ini".


Pemain Kolombia itu menambahkan: "Jika ada bek dalam sejarah Juventus yang menjadi inspirasi saya? Saya rasa yang pertama adalah Cuadrado. Saya rasa dia telah melakukan pekerjaan yang hebat di sini dan dia adalah titik acuan di Kolombia karena telah bermain untuk tim ini. Lalu Juventus juga memiliki bek-bek hebat: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Saya rasa mereka adalah panutan bagi saya dan bagi semua pemain yang bermain di posisi kami".

  • Tentang Spalletti: "Kami baru sekadar saling menyapa. Kami punya waktu untuk berbicara dan memahami darinya semua yang ia ingin saya lakukan untuk tim".


    Terakhir: "Sekarang saya merasa berada dalam fase kedewasaan yang baik. Saya merasa sudah mengambil langkah yang tepat dan, dengan rekan-rekan setim yang berada di level tertinggi, saya tahu saya bisa memberikan bantuan penting dan memberi banyak hal kepada Juventus. Kepada para tifosi Juventus saya ingin mengatakan bahwa saya senang berada di sini, saya tidak sabar untuk melihat mereka di Allianz Stadium dan saya berharap bisa membalas semua kasih sayang ini pada momen-momen saat kami berada di lapangan".




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