Juventus mempercepat langkah untuk Jhon Lucumì, bek Kolombia milik Bologna: sang pemain sudah mencapai kesepakatan kontrak lima tahun dengan Juventus senilai sekitar 2,5 juta euro per musim.





Negosiasi dengan Bologna terus berlanjut, tetapi klub rossoblù itu terutama menginginkan uang tunai. Juve telah mencoba memasukkan Miretti dan terutama Cabal, tetapi tanpa hasil, sementara opsi Koopmeiners lebih berupa sebatas wacana, mengingat gaji pemain Belanda itu. Untuk Lucumì, Juventus disebut siap menawarkan 20 juta euro sebagai nilai tetap ditambah bonus yang mudah dicapai, sehingga semakin mendekati permintaan Bologna.



