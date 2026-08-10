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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus-Lucumì, kesepakatan total: nilainya, Bologna hanya dapat uang tunai

Juventus
Transfers
Bologna
J. Lucumi

Tinggal beberapa detail lagi untuk menuntaskan operasi transfer bek Kolombia itu

Juventus mempercepat langkah untuk Jhon Lucumì, bek Kolombia milik Bologna: sang pemain sudah mencapai kesepakatan kontrak lima tahun dengan Juventus senilai sekitar 2,5 juta euro per musim.


Negosiasi dengan Bologna terus berlanjut, tetapi klub rossoblù itu terutama menginginkan uang tunai. Juve telah mencoba memasukkan Miretti dan terutama Cabal, tetapi tanpa hasil, sementara opsi Koopmeiners lebih berupa sebatas wacana, mengingat gaji pemain Belanda itu. Untuk Lucumì, Juventus disebut siap menawarkan 20 juta euro sebagai nilai tetap ditambah bonus yang mudah dicapai, sehingga semakin mendekati permintaan Bologna.


  • Kesepakatan ini tampaknya akan rampung tanpa pemain barter dalam beberapa jam ke depan. Spalletti menganggap Lucumì sebagai penguatan ideal untuk lini belakang: berkaki kiri, cepat dalam melakukan sapuan, agresif dalam penjagaan, dan mampu membangun serangan serta ikut mengalirkannya. Sang pelatih juga diyakinkan oleh kepribadian yang ditunjukkan pemain Kolombia itu di lapangan.


    Juventus dan Lucumì saling menginginkan: kini tinggal mencari kesepakatan final dengan Bologna, tetapi sekarang ini hanya tinggal soal detail.





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