Juventus, Lucumì ceritakan cekcok dengan Conceicao: "Hari ini kami punya hubungan yang sangat baik"

Jhon Lucumì, bek baru Juventus, dalam wawancara dengan Tuttosport menceritakan insiden yang melibatkannya musim lalu dengan Francisco Conceicao, ketika bek asal Bologna itu mengenakan seragam Bologna: "Cekcok dengan Conceicao? Tidak, itu hal-hal yang tetap berada di lapangan dan selesai di sana. Kenyataannya, tidak pernah sedikit pun saya melakukannya dengan niat untuk bertengkar. Segera. Setelah pertandingan. Kami berdiskusi dan saya berkata kepadanya: "Saudara, sama sekali tidak terjadi apa-apa". Lalu lagi: "Maaf kalau saya tidak menghormatimu pada suatu momen, saya tidak melakukannya dengan niat buruk"». Dan dia? «Dengan menunjukkan kepribadiannya dan kelas yang menjadi ciri khasnya, dia menjawab: "Saudara, tidak terjadi apa-apa, saya tidak menganggap hal itu penting: saya fokus pada pertandingan saya". Itu adalah hal-hal yang memang tetap berada di lapangan hijau: dari pihak saya tetap ada permintaan maaf, karena terkadang situasi yang tidak menyenangkan bisa terjadi, dan bisa disalahartikan. Video itu tidak membantu, tetapi semuanya selesai sampai di situ. Dan hari ini kami punya hubungan yang sangat baik".



