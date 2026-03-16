Juventus, Locatelli menjadi yang terbaik di Eropa dalam empat situasi permainan

Dalam hal jumlah umpan ke depan yang dilakukan dan jumlah aksi progresif (yaitu seberapa sering sebuah pergerakan dengan bola memungkinkan pemain mendekati area pertahanan lawan secara signifikan), Manuel Locatelli lebih unggul daripada Vitinha dan Fabian Ruiz dari PSG, Kimmich dan Pavlovic dari Bayern, serta Modric, Rodri, atau Pedri. Kapten Juventus ini termasuk yang terbaik di Eropa menurut statistik ini, yang dipublikasikan di profil X situs statistik DataMb.

Dalam 8 pertandingan pertama musim ini, dengan Tudor dan Brambilla di bangku cadangan, Locatelli memiliki rata-rata 57,63 umpan sukses dan 25,75 umpan ke depan. Dalam 18 pertandingan berikutnya bersama Luciano Spalletti, umpan yang berhasil meningkat menjadi 75,33 per pertandingan (+30%), umpan ke depan 36,72 (+43%), dan penampilannya sebagai salah satu "pengumpan" terbaik di sepertiga akhir lapangan mencapai 12 kali. Locatelli bermain lebih ke depan dan dengan gaya yang lebih ofensif di bawah asuhan Spalletti. Menurut DataMb, Locatelli adalah gelandang teratas di lima liga top Eropa untuk umpan progresifyang dilakukan (yang memungkinkan untuk maju lebih dari 9 meter), untuk umpan ke depan, untuk umpan panjang, dan untuk umpan di sepertiga akhir lapangan; peringkat ketiga untuk sentuhan bola, umpan yang diselesaikan, dan umpan pendek yang berhasil; peringkat keempat untuk duel yang dimenangkan.