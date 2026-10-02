Juventus: Licina kembali ke Turin, hari ini Spalletti mengamatinya untuk masa depan

Juventus sangat serius membidiknya dan laga uji coba hari ini juga akan berguna untuk melihat langsung perkembangan yang sudah dicapainya. Pada Licina, memang, sudah ada sangat banyak klub yang tertarik dan, dengan situasi ekonomi neraca Juventus yang masih sepenuhnya harus ditentukan, beberapa keputusan harus diambil pada musim panas mendatang untuk meningkatkan pemasukan dari player trading.

Seseorang mau tak mau akan pergi, tinggal dipahami siapa. Licina saat ini berada di Cremona dengan status pinjaman murni, tetapi pada hak kepemilikannya ada beberapa klausul yang diberikan untuk Bayern pada Januari 2006 saat perekrutannya: klub Bavaria itu memang telah mengamankan klausul prioritas jika ada penjualan di masa depan atau 30% dari penjualan kembali yang akan sangat menurunkan potensi capital gain.

Karena itu, proyek untuk Licina sudah jelas: dia bukan pemain yang akan dikorbankan dan, jika meledak, kemungkinan untuk kembali ke Turin bahkan lebih cepat pada Januari mendatang sama sekali tidak bisa dikesampingkan.