Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus: Licina kembali ke Turin, hari ini Spalletti mengamatinya untuk masa depan

Juventus
Cremonese
A. Licina

Playmaker itu adalah permata mentah yang tidak ingin dilepas Juventus

Di Turin, saat membicarakan Adin Licina, sudah ada yang menyebutnya sebagai penyesalan kecil. Gelandang serang/sayap penyerang berbakat kelahiran 2007 itu memang sempat bergabung dengan tim utama Juventus yang dilatih Luciano Spalletti hampir sepanjang musim panas, tetapi kemudian dipilihkan jalur yang mendorongnya menjalani masa pinjaman ke Cremonese.

Hari ini pemain Jerman itu akan kembali bermain di Continassa, sebagai lawan dalam laga persahabatan yang diatur kedua klub untuk menjaga kebugaran selama jeda panjang ini, dan dirinya akan menjadi salah satu sorotan khusus dalam pertandingan tersebut juga untuk kepentingan masa depan dan, siapa tahu, bahkan untuk Januari.

  • Laga persahabatan

    Pukul 12.00 di Continassa akan digelar pertandingan persahabatan antara Juventus dan Cremonese. Tujuannya adalah memberi menit bermain penting kembali kepada para pemain yang pulih dari cedera seperti Andrea Cambiaso, tetapi juga menjaga level fisik para pemain yang tidak dipanggil oleh tim nasional masing-masing.

    Di kubu Cremonese, menurut Tuttosport, akan ada mantan pemain Juventus, Licina, yang akan dipantau dengan saksama oleh Spalletti untuk kepentingan masa depan dan untuk menilai perkembangan yang telah ditunjukkannya sejauh ini.

  • Dampak yang menghancurkan di Serie B

    Adin Licina, pemain Jerman dengan latar belakang Montenegro yang sangat jelas, adalah seorang gelandang serang berkaki kiri yang suka bergerak dari sisi kanan. Lahir pada 2007, sama seperti Yildiz, ia "direbut" Juventus dari Bayern Munchen pada bursa transfer musim dingin 2006.

    Ia hanya sempat bersentuhan dengan Juventus tim utama, sementara pengalamannya di Serie C bersama Next Gen meyakinkan Massara dan Carnevali pada musim panas untuk membawanya naik satu level di klub Serie B yang ambisius seperti Cremonese. Dipinjamkan tanpa opsi permanen agar tidak kehilangannya, dan dampaknya di kasta kedua sudah sangat menghancurkan: 4 penampilan di liga dan Coppa Italia, dengan catatan 2 gol dan 1 assist, selain banyak aksi teknis spektakuler yang mencuri perhatian suporter dan para pengamat.

  • Pemain yang dipantau khusus

    Juventus sangat serius membidiknya dan laga uji coba hari ini juga akan berguna untuk melihat langsung perkembangan yang sudah dicapainya. Pada Licina, memang, sudah ada sangat banyak klub yang tertarik dan, dengan situasi ekonomi neraca Juventus yang masih sepenuhnya harus ditentukan, beberapa keputusan harus diambil pada musim panas mendatang untuk meningkatkan pemasukan dari player trading.

    Seseorang mau tak mau akan pergi, tinggal dipahami siapa. Licina saat ini berada di Cremona dengan status pinjaman murni, tetapi pada hak kepemilikannya ada beberapa klausul yang diberikan untuk Bayern pada Januari 2006 saat perekrutannya: klub Bavaria itu memang telah mengamankan klausul prioritas jika ada penjualan di masa depan atau 30% dari penjualan kembali yang akan sangat menurunkan potensi capital gain.

    Karena itu, proyek untuk Licina sudah jelas: dia bukan pemain yang akan dikorbankan dan, jika meledak, kemungkinan untuk kembali ke Turin bahkan lebih cepat pada Januari mendatang sama sekali tidak bisa dikesampingkan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Cremonese crest
Cremonese
CRE