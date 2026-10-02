Juventus: Licina kembali ke Turin, hari ini Spalletti mengamatinya untuk masa depan

Di Turin, saat membicarakan Adin Licina, sudah ada yang menyebutnya sebagai penyesalan kecil. Gelandang serang/sayap penyerang berbakat kelahiran 2007 itu memang sempat bergabung dengan tim utama Juventus yang dilatih Luciano Spalletti hampir sepanjang musim panas, tetapi kemudian dipilihkan jalur yang mendorongnya menjalani masa pinjaman ke Cremonese.
Hari ini pemain Jerman itu akan kembali bermain di Continassa, sebagai lawan dalam laga persahabatan yang diatur kedua klub untuk menjaga kebugaran selama jeda panjang ini, dan dirinya akan menjadi salah satu sorotan khusus dalam pertandingan tersebut juga untuk kepentingan masa depan dan, siapa tahu, bahkan untuk Januari.