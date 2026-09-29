Sudah berlalu 6 pertandingan, 5 di liga dan 1 di Liga Europa, tetapi Teun Koopmeiners masih belum sepenuhnya meyakinkan Luciano Spalletti. Pelatih asal Toscana itu, karena terpaksa, harus memberinya ruang dan menit bermain, tetapi respons yang ditunjukkan di lapangan tidak memuaskan sang pelatih.





Lalu? Dengan neraca yang tertekan dan kebutuhan untuk kembali ke bursa transfer, mantan pemain Atalanta itu, menurut Gazzetta dello Sport, akan kembali dimasukkan ke bursa transfer sambil berusaha, kali ini, untuk tidak menemukan penolakannya terhadap penjualan secara permanen.



