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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus: Koopmeiners kembali masuk daftar jual, angkanya agar tidak mengalami capital loss

Juventus
T. Koopmeiners

Gelandang asal Belanda itu pada Januari akan menjadi salah satu pemain yang bisa dikorbankan di bursa transfer demi mendatangkan dana.

Sudah berlalu 6 pertandingan, 5 di liga dan 1 di Liga Europa, tetapi Teun Koopmeiners masih belum sepenuhnya meyakinkan Luciano Spalletti. Pelatih asal Toscana itu, karena terpaksa, harus memberinya ruang dan menit bermain, tetapi respons yang ditunjukkan di lapangan tidak memuaskan sang pelatih.


Lalu? Dengan neraca yang tertekan dan kebutuhan untuk kembali ke bursa transfer, mantan pemain Atalanta itu, menurut Gazzetta dello Sport, akan kembali dimasukkan ke bursa transfer sambil berusaha, kali ini, untuk tidak menemukan penolakannya terhadap penjualan secara permanen.


  • Sulit "menaklukkan" Juventus

    Ini bukan sekadar soal angka semata, karena dalam catatan ada satu gol dan satu assist pada awal musim ini. Yang tidak disukai Spalletti, para suporter, dan manajemen (yang melihat di neraca angka-angka monster untuk amortisasi dan gaji) adalah kepribadiannya saat masuk ke lapangan, selain kebutuhan yang tak terpenuhi agar ia memikul Juventus di pundaknya.

  • TARGET JUAL, SIAPA YANG MENGINGINKANNYA

    Peluang untuk menemukan titik balik masih akan tetap ada (dan memang harus demikian mengingat situasi darurat), tetapi tujuan Juventus tetap melepas Koopmeiners secara permanen pada Januari.

    Pada musim panas, klub yang berminat untuk pembelian permanen adalah Besiktas dan beberapa klub Arab, sementara Galatasaray, Manchester United, Monaco, dan Newcastle mendorong skema pinjaman biasa.

  • Angka agar tidak mengalami kerugian nilai transfer

    Tetapi pada angka berapa Juventus bisa melepas pemain Belanda itu? Bisa, ya, karena dengan neraca yang akan ditutup dengan defisit sekitar 60 juta euro dan hilangnya pemasukan dari Liga Champions, Giovanni Carnevali perlu meningkatkan angka dari player trading dan sama sekali tidak bisa memasukkan minusvalenza ke neraca.


    Dan per 30 Juni 2026, Koopmeiners masih membebani sebesar 31 juta euro dengan porsi amortisasi sekitar 10 juta euro. Konsekuensinya, jika berpisah secara permanen pada bulan Januari, agar tidak mengalami minusvalenza, diperlukan penjualan dengan nilai tidak kurang dari sekitar 26 juta euro.

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