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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus: Koopmeiners kembali masuk daftar jual, angka agar tidak mengalami capital loss

Juventus
T. Koopmeiners

Gelandang asal Belanda itu pada Januari akan menjadi salah satu pemain yang bisa dilepas di bursa transfer untuk menambah pemasukan.

Sudah berlalu 6 pertandingan, 5 di liga dan 1 di Liga Europa, tetapi Teun Koopmeiners masih belum sepenuhnya meyakinkan Luciano Spalletti. Pelatih asal Toscana itu, karena terpaksa, harus memberinya ruang dan menit bermain, tetapi respons yang ditunjukkan di lapangan tidak memuaskan sang pelatih.


Lalu? Dengan neraca yang terdampak dan kebutuhan untuk kembali ke bursa transfer, mantan pemain Atalanta itu, lapor Gazzetta dello Sport, akan kembali dimasukkan ke bursa transfer dengan upaya kali ini untuk tidak menemukan lagi penolakannya terhadap transfer permanen.


  • Juventus sulit "dipahami"

    Ini bukan sekadar soal angka semata, karena di catatan statistik ada satu gol dan satu assist pada awal musim ini. Yang tidak disukai Spalletti, para suporter, dan manajemen (yang melihat di neraca angka-angka fantastis untuk amortisasi dan gaji) adalah karakter yang ia tunjukkan saat masuk ke lapangan, selain kebutuhan yang tak terpenuhi agar ia memikul Juventus di pundaknya.

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  • TARGET PENJUALAN, SIAPA YANG MENGINGINKANNYA

    Peluang untuk mencapai titik balik masih akan ada lagi (hal yang memang diperlukan mengingat situasi darurat), tetapi tujuan Juventus tetap menjual Koopmeiners secara permanen pada Januari.

    Pada musim panas, klub-klub yang tertarik untuk membelinya secara permanen adalah Besiktas dan sepasang klub Arab, sementara Galatasaray, Manchester United, Monaco, dan Newcastle mendorong skema pinjaman biasa.

  • Angka agar tidak mengalami kerugian modal

    Tapi di angka berapa Juventus bisa melepas pemain Belanda itu? Bisa, ya, karena dengan neraca yang akan ditutup dengan defisit sekitar 60 juta euro dan pemasukan Liga Champions yang hilang, Giovanni Carnevali perlu meningkatkan angka dari player trading dan sama sekali tidak bisa memasukkan capital loss ke neraca.


    Dan pada 30 Juni 2026, nilai Koopmeiners masih tercatat sebesar 31 juta euro dengan porsi amortisasi sekitar 10 juta euro. Konsekuensinya, jika ia pergi secara permanen pada bulan Januari, agar tidak mengalami capital loss, ia harus dijual dengan nilai tidak kurang dari sekitar 26 juta euro.

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