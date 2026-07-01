Untuk kesepakatan antara Juventus dan Genoa terkait Jeff Ekhator dan David Puczka, kini tinggal menunggu pengumuman resmi. Setelah pemeriksaan medis yang dilakukan pada Selasa malam dan penandatanganan kontrak yang diselesaikan semalam, klub Bianconeri dan Rossoblù telah menyelesaikan langkah formal terakhir dengan pertukaran dokumen, yang kini, seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, sedang dalam proses penyimpanan di Lega.
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Juventus, kontrak Ekhator telah ditandatangani: kini tinggal menunggu pengumuman resmi
Transfer kedua pemain tersebut pun siap diumumkan secara resmi dalam beberapa jam ke depan. Segala sesuatunya telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan Juventus dan Genoa telah menyelesaikan semua detail administratif untuk memberikan lampu hijau definitif atas kedua transfer tersebut. Pengumuman resmi mengenai selesainya negosiasi ini diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan.
Juve membeli Jeff Ekhator seharga 18 juta euro termasuk bonus (16+2) ditambah hak kepemilikan David Puczka, yang dinilai senilai 5 juta, kepada Genoa.