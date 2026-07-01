Transfer kedua pemain tersebut pun siap diumumkan secara resmi dalam beberapa jam ke depan. Segala sesuatunya telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan Juventus dan Genoa telah menyelesaikan semua detail administratif untuk memberikan lampu hijau definitif atas kedua transfer tersebut. Pengumuman resmi mengenai selesainya negosiasi ini diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan.





Juve membeli Jeff Ekhator seharga 18 juta euro termasuk bonus (16+2) ditambah hak kepemilikan David Puczka, yang dinilai senilai 5 juta, kepada Genoa.











