"Kami sudah punya dua kiper, kami ingin ada persaingan dan kami sedang mencari satu kiper lagi. Nanti kita lihat, ada banyak yang sekarang akan mencari tempat baru. Dibu Martinez adalah salah satunya yang kemungkinan bisa berganti tim, tetapi kami harus bergerak di bursa transfer dengan cermat dan penuh perhitungan, kami tidak punya terlalu banyak kemampuan untuk mengeluarkan banyak uang." Luciano Spalletti, usai kemenangan dalam laga uji coba melawan Standard Liege, berbicara seperti itu soal bursa transfer dan situasi penjaga gawang utama, yang musim depan tidak akan menjadi Di Gregorio maupun Perin, yang bergantian tampil dalam dua uji coba pertama. Nama pertama dalam daftar adalah kiper Argentina, runner-up Piala Dunia, yang hingga kini belum mencapai kesepakatan dengan Aston Villa.