"Kami sudah punya dua kiper, kami ingin ada persaingan dan kami sedang mencari satu kiper lagi. Nanti kita lihat, ada banyak yang sekarang akan mencari tempat baru. Dibu Martinez adalah salah satunya yang kemungkinan bisa berganti tim, tetapi kami harus bergerak di bursa transfer dengan cermat dan penuh perhitungan, kami tidak punya terlalu banyak kemampuan untuk mengeluarkan banyak uang." Luciano Spalletti, usai kemenangan dalam laga uji coba melawan Standard Liege, berbicara seperti itu soal bursa transfer dan situasi penjaga gawang utama, yang musim depan tidak akan menjadi Di Gregorio maupun Perin, yang bergantian tampil dalam dua uji coba pertama. Nama pertama dalam daftar adalah kiper Argentina, runner-up Piala Dunia, yang hingga kini belum mencapai kesepakatan dengan Aston Villa.
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Juventus: kontak dengan Benfica untuk Anatolij Trubin pada akhir pekan
ALTERNATIF UNTUK DIBU MARTINEZ
Aston Villa untuk mantan kiper Arsenal itu terus meminta 12-15 juta euro, inilah alasan Juventus sedang mempertimbangkan opsi lain. Opsi pertama mengarah ke Parma, tempat Zion Suzuki bermain. Kiper tim nasional Jepang itu sangat diminati di pasar transfer (klub terakhir yang tertarik adalah Paris Saint-Germain), bagi Juventus ia adalah alternatif, bukan pilihan utama. Sama halnya dengan Guglielmo Vicario, yang akan hengkang dari Tottenham, dan Anatolij Trubin, kiper Ukraina milik Benfica, yang kontraknya berakhir pada 2028.
KONTAK DENGAN BENFICA
Menurut laporan La Stampa, pada akhir pekan ada kontak antara Juventus dan Benfica untuk kiper tim nasional yang dilatih Andrea Maldera itu. Trubin adalah profil yang disukai, dengan pengalaman yang lebih sedikit (lahir pada 2001, sementara Martinez lahir pada 1992) tetapi talenta yang sama besarnya. Masalahnya, seperti biasa, adalah harga. Benfica untuk melepasnya menginginkan angka, antara bagian tetap dan bonus, yang mendekati 30 juta euro. Juventus untuk saat ini memiliki prioritas lain, jika jalur Dibu kandas, mereka akan memahami margin negosiasi untuk Trubin. Saat ini ia menjadi pilihan kedua.
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