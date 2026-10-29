Mulai besok, menjelang pertandingan melawan Napoli pada Minggu malam, Juventus akan menjalani pemusatan latihan di JTC Continassa, markas klub. Carnevali meminta Bremer dan rekan-rekannya segera menunjukkan reaksi, baik lewat hasil maupun sikap mereka dalam pertandingan. Kini, semua dituntut memberikan jawaban yang dibutuhkan pemilik, klub, dan para suporter.

Mulai besok, seluruh tim akan menjalani pemusatan latihan sambil menunggu hasil di lapangan: hasil laga melawan Napoli akan menentukan nasib Spalletti sebagai pelatih.