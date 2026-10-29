Sehari setelah kekalahan dari Genoa, di Continassa berlangsung pembicaraan keras antara CEO sekaligus direktur umum Juventus, Giovanni Carnevali, dan skuad, dengan Luciano Spalletti turut mendengarkan nada pembicaraan yang digambarkan Gazzetta.it sebagai "blak-blakan, paling tidak": situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlanjut, keadaan saat ini tidak dapat diterima, tetapi kelompok kerja tidak akan diubah. Singkatnya, itulah pandangan klub yang disampaikan kepada mereka yang harus menerimanya, dan harus segera melakukannya, menurut edisi daring surat kabar tersebut.
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Juventus: Konfrontasi sengit antara Carnevali dan skuad, yang menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Napoli
Pertandingan berikutnya
Mulai besok, menjelang pertandingan melawan Napoli pada Minggu malam, Juventus akan menjalani pemusatan latihan di JTC Continassa, markas klub. Carnevali meminta Bremer dan rekan-rekannya segera menunjukkan reaksi, baik lewat hasil maupun sikap mereka dalam pertandingan. Kini, semua dituntut memberikan jawaban yang dibutuhkan pemilik, klub, dan para suporter.
Mulai besok, seluruh tim akan menjalani pemusatan latihan sambil menunggu hasil di lapangan: hasil laga melawan Napoli akan menentukan nasib Spalletti sebagai pelatih.
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