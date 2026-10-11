Randal Kolo Muani mau tak mau menjadi sorotan saat Juventus bermain imbang 1-1 melawan Cagliari dalam laga tandang di Sardinia. Cagliari sempat lama unggul 1-0, tetapi gol pertama Kolo Muani di Serie A musim ini membuat Juventus menyamakan kedudukan. Namun, ia juga menyia-nyiakan sedikitnya dua peluang emas lainnya pada akhir laga sehingga skor tetap imbang. Berbicara kepada Dazn, mantan pemain Tottenham dan PSG itu mengakui kegelisahannya atas hasil tersebut, sekaligus menyampaikan hal penting dari sisi taktik terkait keberadaan Woltemade di lapangan sebagai tandemnya.
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Diterjemahkan oleh
Juventus, Kolo Muani: "Saya gelisah soal hasilnya. Bersama Woltemade, saya lebih leluasa"
Gelisah karena hasilnya
"Bagaimana perasaan saya soal pertandingan? Saya sedikit gusar dengan jalannya pertandingan ini. Kami punya peluang, seharusnya kami pulang membawa 3 poin."
BERSAMA WOLTEMADE, SAYA PUNYA LEBIH BANYAK RUANG
"Saat jeda, pelatih meminta kami memperbanyak umpan silang. Dengan masuknya Woltemade, segalanya jadi lebih mudah bagi saya. Kami menciptakan banyak peluang. Saat Woltemade berada di lapangan, lawan punya satu hal lagi yang harus diwaspadai dan saya punya lebih banyak kebebasan."
SECARA MENTAL, SAYA BUTUH GOL
"Tidak mudah bagi seorang penyerang ketika gol tak kunjung datang, tetapi saya selalu merasakan kepercayaan dari semua orang. Terus bekerja dan melangkah maju."
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