Randal Kolo Muani mau tak mau menjadi sorotan saat Juventus bermain imbang 1-1 melawan Cagliari dalam laga tandang di Sardinia. Cagliari sempat lama unggul 1-0, tetapi gol pertama Kolo Muani di Serie A musim ini membuat Juventus menyamakan kedudukan. Namun, ia juga menyia-nyiakan sedikitnya dua peluang emas lainnya pada akhir laga sehingga skor tetap imbang. Berbicara kepada Dazn, mantan pemain Tottenham dan PSG itu mengakui kegelisahannya atas hasil tersebut, sekaligus menyampaikan hal penting dari sisi taktik terkait keberadaan Woltemade di lapangan sebagai tandemnya.



