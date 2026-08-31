Pemain Senegal kelahiran 2002 itu dijadwalkan tiba hari ini, 31 Agustus, di Turin untuk menjalani tes medis: formulanya adalah pinjaman dengan kewajiban pembelian jika lolos ke Liga Champions atau Liga Europa dan sang pemain mencapai 50% penampilan.





Juventus akan membayar biaya pinjaman sebesar 2 juta ditambah klausul pembelian opsional senilai 28 juta, menurut Fabrizio Romano. Total biayanya dengan demikian menjadi 30 juta antara pinjaman dan kewajiban bersyarat.







