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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, kesepakatan untuk Pape Sarr sudah tercapai: angka dan formula pembelian dari Tottenham

Juventus
Transfers
Tottenham Hotspur
P. Sarr

Kesepakatan untuk kedatangan gelandang Senegal itu ke Juventus telah rampung

Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham untuk transfer Pape Matar Sarr. Kesepakatan telah dicapai antara kedua klub untuk pinjaman awal ditambah klausul opsi pembelian yang akan menjadi wajib dalam kondisi tertentu.

  • Pemain Senegal kelahiran 2002 itu dijadwalkan tiba hari ini, 31 Agustus, di Turin untuk menjalani tes medis: formulanya adalah pinjaman dengan kewajiban pembelian jika lolos ke Liga Champions atau Liga Europa dan sang pemain mencapai 50% penampilan.


    Juventus akan membayar biaya pinjaman sebesar 2 juta ditambah klausul pembelian opsional senilai 28 juta, menurut Fabrizio Romano. Total biayanya dengan demikian menjadi 30 juta antara pinjaman dan kewajiban bersyarat.



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