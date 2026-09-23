Juventus, kepahitan Grabara: "Terkadang hidup menghantammu hanya dalam sekejap"

Kamil Grabara, kiper asal Polandia kelahiran 1999, melalui Instagram untuk pertama kalinya mengungkapkan perasaannya setelah mengalami cedera parah saat latihan pada Sabtu, yakni cedera ligamen krusiat yang membuatnya hari ini menjalani operasi di negara asalnya, Polandia.





Kiper Juventus itu menulis: "Saya tidak ingin berbohong, ini adalah unggahan yang tidak pernah ingin saya buat, tetapi terkadang hidup menghantam Anda dalam sekejap. Terima kasih dari hati saya untuk semua pesan, dukungan, dan kata-kata indah".



