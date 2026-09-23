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Grabara JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, kepahitan Grabara: "Terkadang hidup menghantammu hanya dalam sekejap"

Juventus
K. Grabara

Kiper asal Polandia itu hari ini menjalani operasi untuk cedera ligamen krusiat.

Kamil Grabara, kiper asal Polandia kelahiran 1999, melalui Instagram untuk pertama kalinya mengungkapkan perasaannya setelah mengalami cedera parah saat latihan pada Sabtu, yakni cedera ligamen krusiat yang membuatnya hari ini menjalani operasi di negara asalnya, Polandia.


Kiper Juventus itu menulis: "Saya tidak ingin berbohong, ini adalah unggahan yang tidak pernah ingin saya buat, tetapi terkadang hidup menghantam Anda dalam sekejap. Terima kasih dari hati saya untuk semua pesan, dukungan, dan kata-kata indah".




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  • Sembari menunggu buletin pascaoperasi, kami mengingat kembali pernyataan resmi Juventus setelah cedera tersebut: "Menyusul trauma keseleo pada lutut kanan yang dialami saat sesi latihan sore ini, Kamil Grabara telah menjalani pemeriksaan diagnostik di J|medical. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera ligamen krusiat anterior pada lutut kanan. Sang pemain akan menjalani konsultasi ortopedi dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan tahapan terapi".



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