Juventus kembali mengajukan tawaran untuk Sorloth: kesepakatan bisa ditutup paling lambat 17 Juni

Pembicaraan antara Juventus dan Atlético Madrid terkait Sorloth terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan bertahap, namun tetap berlanjut. Setelah penawaran sebesar 22 juta euro ditolak, Juventus menaikkan tawaran menjadi 25 juta euro, angka yang masih belum meyakinkan Atlético Madrid, yang menilai sang pemain seharga 40 juta euro. Selisih harganya masih cukup besar, tetapi peluang untuk negosiasi tetap terbuka jika Bianconeri menaikkan tawaran dan pihak Madrid menurunkan tuntutannya, hal yang kemungkinan besar akan terjadi sebelum 17 Juni.





Sementara itu, pemain kelahiran 1995 ini telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk kontrak senilai 4 juta euro per musim hingga 2029 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Di Turin, di mana Spalletti juga telah berbicara dengan Sorloth melalui telepon, ada keyakinan besar bahwa kesepakatan ini akan ditutup dengan positif. Atletico membelinya pada 2024 dari Villarreal dengan harga tetap 32 juta euro dan sang pemain terikat kontrak dengan Colchoneros selama dua tahun lagi. Di Madrid, pemain berusia 30 tahun ini telah mencetak 43 gol dalam 103 penampilan resmi.



