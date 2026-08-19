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Grafica Koopmeiners 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, kasus Koopmeiners: pemain surplus yang mahal dan nyaris tak bisa dijual. Namun jika dia pergi, Kessie bisa datang

Juventus
Transfers
T. Koopmeiners

Menurut Carnevali dan Massara, penjualan pemain Belanda itu rumit: hanya peminjaman yang bisa membuka jalan atas situasi ini

Petualangan Teun Koopmeiners bersama Juventus dimulai lagi dari titik yang sama seperti saat berakhir pada akhir Mei. Bahkan Piala Dunia pun tak mampu mengangkat kembali status pemain kelahiran 1998 itu, yang bersama Belanda tampil dalam empat pertandingan biasa saja melawan Jepang, Swedia, Tunisia, dan Maroko. Satu-satunya sorotan datang dari penalti yang ia cetak dalam adu penalti pada babak 32 besar yang kalah melawan Maroko, belum cukup baik untuk meloloskan Belanda, maupun untuk menaikkan kembali penilaian atas musim gelandang asal Belanda itu, dan terutama, untuk mengangkat lagi profilnya di bursa transfer.


Kembali ke Turin, Koopmeiners pun memulai lagi tepat dari titik saat ia menutup musim 2025-26 dengan seragam Juventus (44 penampilan dan 2 gol): Koop bukan starter dalam tim ideal Luciano Spalletti, dan ia ada di bursa transfer, mencari solusi yang sulit untuk strategi keluar dari Continassa. Jika melihat dari musim lalu, ada kesan bahwa Juventus, dan khususnya Spalletti sejak kedatangannya di Turin, benar-benar sudah mencoba segala cara dengan Koopmeiners, termasuk soal posisinya di lapangan. Untuk menghindari dirinya bermain membelakangi gawang, posisi yang tidak disukainya dan terlalu sering ia jalani pada musim sebelumnya, khususnya saat Thiago Motta berada di bangku cadangan pada musim 2024-25 (44 penampilan dan 5 gol), Spalletti menarik posisinya lebih ke belakang, sekaligus memperluas jangkauan permainannya.



  • Secara resmi menjadi cadangan

    Koopmeiners pun ditempatkan baik sebagai pemain bertahan (bek sisi dalam dalam pertahanan tiga, atau bek kiri maupun bek tengah kiri dalam pertahanan empat), maupun sebagai gelandang tengah, dengan hasil yang mengecewakan di kedua peran tersebut. Sepanjang musim lalu, peran dan fungsi pemain Belanda itu akhirnya tergambar dengan jelas: pelapis mewah. Penambal lubang dengan nilai transfer 54,7 juta (61 juta jika bonus juga dimasukkan). Jika Bremer tidak ada, Kelly bermain di tengah dan Koop di sisi kiri. Jika salah satu dari Locatelli dan Thuram absen, Koop bisa bermain di lini tengah. Pada praktiknya, dia adalah pemain cadangan. Dan, pada praktiknya pula, itu merupakan pengakuan atas kegagalan salah satu operasi transfer termahal dalam sejarah Juventus. Sebuah tren yang juga dikonfirmasi oleh laga-laga uji coba yang dimainkan Juventus pada pramusim ini: Koopmeiners bukan starter dan bermain, saat dibutuhkan, di lini tengah atau di pertahanan. Dan, yang terpenting, dia ada di pasar transfer.


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  • Angka-angka untuk biaya transfer dan gaji

    Di Juventus 2026-27, Koopmeiners ditakdirkan kembali menjadi pelapis. Namun Giovanni Carnevali dan Frederic Massara tetap harus mencoba menjualnya. Agar bisa menjual Koopmeiners pada bursa transfer ini yang kini mendekati penutupan, Juventus menginginkan transfer permanen atau pinjaman dengan kewajiban pembelian. Dan Juventus tidak bisa membiarkan diri mengalami capital loss: seperti tertulis dalam pernyataan resmi, pemain Belanda itu pada 2024 dibeli "dengan nilai € 51,3 juta, dibayarkan dalam empat tahun buku, ditambah biaya tambahan sebesar € 3,4 juta". Mengingat mantan pemain AZ Alkmaar itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2029, nilai buku untuk klub asal Turin itu adalah €10,9 juta per tahun. Artinya, dibutuhkan €32,9 juta untuk menghindari capital loss. Angka yang, sampai saat ini, sangat sulit dibayangkan akan dibelanjakan seseorang, meski pada Januari maupun selama musim panas sempat ada sedikit minat dari Turki dan Arab Saudi. Pada tahap awal bursa transfer ini, Juventus sempat mencoba memasukkan Koopmeiners dalam upaya yang dilakukan dengan Roma untuk Mile Svilar, serangan yang ditolak Roma. Lalu, sempat muncul pembicaraan soal kemungkinan keterlibatannya dalam negosiasi yang membawa Jhon Lucumì dari Bologna ke Juventus. Namun di sana pun tidak ada hasil. Yang menghambat calon pembeli, selain biaya transfer, juga ada gaji sebesar €4,5 juta. Faktanya, hanya keputusan Juventus untuk melepas Koopmeiners dengan status pinjaman, dan bukan secara permanen, yang bisa membuka jalan bagi bursa keluar nomor 8 asal Belanda itu.


  • Satu pemain surplus yang bisa memberi ruang bagi Kessie

    Faktanya, hingga hari ini, Koopmeiners menjadi salah satu kasus paling pelik yang harus diselesaikan dalam pekan-pekan terakhir bursa transfer oleh CEO Giovanni Carnevali serta Massara dan Ottolini. Mantan pemain Atalanta itu pada dasarnya merupakan pemain surplus dengan beban neraca yang masih sangat besar dan untuknya tampak sangat rumit menemukan solusi. Namun, penjualannya akan sangat penting untuk melengkapi lini tengah, mungkin dengan mendatangkan Franck Kessie secara gratis.





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