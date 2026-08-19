Juventus, kasus Koopmeiners: pemain surplus yang mahal dan nyaris tak bisa dijual. Namun jika dia pergi, Kessie bisa datang

Petualangan Teun Koopmeiners bersama Juventus dimulai lagi dari titik yang sama seperti saat berakhir pada akhir Mei. Bahkan Piala Dunia pun tak mampu mengangkat kembali status pemain kelahiran 1998 itu, yang bersama Belanda tampil dalam empat pertandingan biasa saja melawan Jepang, Swedia, Tunisia, dan Maroko. Satu-satunya sorotan datang dari penalti yang ia cetak dalam adu penalti pada babak 32 besar yang kalah melawan Maroko, belum cukup baik untuk meloloskan Belanda, maupun untuk menaikkan kembali penilaian atas musim gelandang asal Belanda itu, dan terutama, untuk mengangkat lagi profilnya di bursa transfer.





Kembali ke Turin, Koopmeiners pun memulai lagi tepat dari titik saat ia menutup musim 2025-26 dengan seragam Juventus (44 penampilan dan 2 gol): Koop bukan starter dalam tim ideal Luciano Spalletti, dan ia ada di bursa transfer, mencari solusi yang sulit untuk strategi keluar dari Continassa. Jika melihat dari musim lalu, ada kesan bahwa Juventus, dan khususnya Spalletti sejak kedatangannya di Turin, benar-benar sudah mencoba segala cara dengan Koopmeiners, termasuk soal posisinya di lapangan. Untuk menghindari dirinya bermain membelakangi gawang, posisi yang tidak disukainya dan terlalu sering ia jalani pada musim sebelumnya, khususnya saat Thiago Motta berada di bangku cadangan pada musim 2024-25 (44 penampilan dan 5 gol), Spalletti menarik posisinya lebih ke belakang, sekaligus memperluas jangkauan permainannya.







