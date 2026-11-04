Juventus, kapan Kenan Yıldız kembali? Pekan depan ia kembali berlatih di lapangan

Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV

Hari-hari penting bagi Kenan Yıldız. Seperti dilaporkan Tuttosport hari ini, pemain asal Turki itu telah menuntaskan periode panjang latihan di JMedical. Nyeri di kaki kirinya masih ada, tetapi sangat bisa ditoleransi, sebagaimana terlihat dari respons fisiknya yang sangat baik dalam tes-tes terakhir yang dijalaninya. Karena itu, ia diperkirakan mulai berlatih di lapangan pekan depan. Tentu saja ia akan berlatih terpisah, tanpa bergabung dengan tim, tetapi ini merupakan langkah penting menuju kepulangannya. Meski begitu, kepulangannya belum dekat. Setidaknya masih perlu sekitar satu bulan sebelum ia bisa bermain dalam pertandingan resmi, tetapi langkah pertama telah diambil. Pemain yang pernah membela Bayern itu akan menjalani prosesnya secara bertahap, tanpa terburu-buru dan tanpa mengambil risiko. Beban latihannya akan meningkat seiring berjalannya waktu dan disesuaikan dengan respons tubuhnya.