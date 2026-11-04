Hari-hari penting bagi Kenan Yıldız. Seperti dilaporkan Tuttosport hari ini, pemain asal Turki itu telah menuntaskan periode panjang latihan di JMedical. Nyeri di kaki kirinya masih ada, tetapi sangat bisa ditoleransi, sebagaimana terlihat dari respons fisiknya yang sangat baik dalam tes-tes terakhir yang dijalaninya. Karena itu, ia diperkirakan mulai berlatih di lapangan pekan depan. Tentu saja ia akan berlatih terpisah, tanpa bergabung dengan tim, tetapi ini merupakan langkah penting menuju kepulangannya. Meski begitu, kepulangannya belum dekat. Setidaknya masih perlu sekitar satu bulan sebelum ia bisa bermain dalam pertandingan resmi, tetapi langkah pertama telah diambil. Pemain yang pernah membela Bayern itu akan menjalani prosesnya secara bertahap, tanpa terburu-buru dan tanpa mengambil risiko. Beban latihannya akan meningkat seiring berjalannya waktu dan disesuaikan dengan respons tubuhnya.
Juventus, kapan Kenan Yıldız kembali? Pekan depan ia kembali berlatih di lapangan
Kapan Yildiz kembali?
Jika semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala, Yildiz bisa kembali bergabung dengan tim pada awal Desember, dengan target tampil melawan Monza (dijadwalkan pada tanggal 14) atau Roma di Olimpico (dijadwalkan pada tanggal 19). Spalletti tidak terburu-buru. Yildiz tetaplah Yildiz, pemain unik yang nyaris tak tergantikan, tetapi perkembangan Alajbegovic membuat proses pemulihannya tidak perlu dipercepat. Di antara para pemain yang sudah lama cedera, pemain asal Turki itu akan menjadi yang pertama kembali. Locatelli dan Thuram akan tetap berada di J-Medical setidaknya hingga akhir Desember dan baru akan terlihat lagi pada 2027.
Cedera apa yang dialami Yildiz?
Yildiz tahun ini hanya bermain dalam satu pertandingan, melawan Frosinone pada 23 Agustus lalu. Itu menjadi satu-satunya sekaligus pertandingan terakhirnya sebelum menjalani operasi pada kaki kiri akibat patah tulang di pangkal tulang metatarsal kelima pada akhir Agustus lalu.
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