Juventus 2-1 AS Roma: Francisco Conceicao Dan Lois Openda Bawa Si Nyonya Tua Ramaikan Persaingan Zona Liga Champions

Duel sengit perebutan posisi empat besar Serie A tersaji di Allianz Stadium saat Juventus menjamu AS Roma, Minggu (21/12) dini hari WIB. Dalam laga yang diwarnai krisis cedera dari kedua kubu, tuan rumah berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini menjadi sangat krusial bagi Bianconeri asuhan Luciano Spalletti untuk memangkas jarak poin dan kembali memanaskan persaingan tiket Liga Champions musim depan.

Francisco Conceicao dan Lois Openda menjadi pahlawan kemenangan Juventus lewat gol-gol mereka di masing-masing babak. Penampilan apik keduanya, ditambah solidnya pertahanan yang dipimpin Gleison Bremer yang baru pulih dari cedera, menjadi kunci keberhasilan Juventus mendominasi laga. Di sisi lain, Roma yang tampil dengan lini belakang darurat sempat memberikan perlawanan lewat gol telat Tommaso Baldanzi, namun gagal menyamakan kedudukan hingga peluit akhir.

Kekalahan ini memperpanjang rekor buruk Roma dalam laga-laga besar musim ini di bawah asuhan Gian Piero Gasperini. Absennya sejumlah pilar utama seperti Artem Dovbyk dan Evan Ndicka memang menjadi kendala, namun ketidakmampuan Giallorossi mencuri poin dari rival langsung menjadi sorotan tajam. Kini, posisi mereka di peringkat empat semakin terancam dengan Juventus yang mengintai hanya dengan selisih satu poin.