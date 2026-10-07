Juventus, kabar baik untuk Alajbegovic. Nico Gonzalez, Lucumí, dan Conceicao absen

Juventus bisa bernapas lega pagi ini di Continassa. Kabar baik datang dari Kerim Alajbegovic, yang dalam laga Bosnia melawan Swedia, setelah mencetak gol, sempat diganti karena gangguan pada paha kanan, lalu absen dalam laga kontra Polandia. Hari ini pemain nomor 17 Juventus itu menjalani latihan terpisah dan sudah bisa kembali berlatih bersama tim mulai besok, menjelang pertandingan Minggu malam di markas Cagliari, untuk pekan keenam Serie A. Dalam beberapa hari terakhir, pelatih tim nasional Bosnia, Barbarez, sempat menenangkan situasi: "Hanya kram, tetapi dia tidak ingin meninggalkan lapangan". Hasil pemeriksaan telah menyingkirkan adanya cedera, seperti kembali dikonfirmasi hari ini lewat latihan terpisah.



