Juventus juga mencoba merekrut Lorenzo Pellegrini secara gratis dari Roma: Gasperini sangat marah

Gian Piero Gasperini benar-benar marah. Kepindahan Zeki Celik ke Juventus dianggap oleh sang pelatih sebagai pukulan telak: pelatih tersebut berharap dapat mempertahankannya dan mengira masih bisa mengandalkannya, bahkan sang bek sudah dijadwalkan tiba di Roma untuk menjalani pemeriksaan medis. Namun, Juventus justru melakukan langkah penentu, meninggalkan Gasp dengan rasa pahit, seperti dilaporkan Tuttosport.





Namun, risiko bagi Roma adalah agar kekalahan ini tidak menjadi kasus yang terisolasi. Pasca-Celik, Juventus dilaporkan juga sedang mengincar Lorenzo Pellegrini, yang saat ini masih berstatus bebas transfer dan belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Giallorossi. Menurut surat kabar asal Turin tersebut, kontak antara kedua belah pihak telah dimulai dan sebuah tawaran pun telah diajukan, yang kini sedang dipertimbangkan oleh sang gelandang, yang diharapkan memberikan tanggapan dalam beberapa jam ke depan.



