Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
cm grafica pellegrini roma
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus juga mencoba merekrut Lorenzo Pellegrini secara gratis dari Roma: Gasperini sangat marah

Juventus
Transfers
Roma
L. Pellegrini

Setelah Celik, Bianconeri bermimpi untuk kembali mencetak gol tanpa balas melawan Giallorossi

Gian Piero Gasperini benar-benar marah. Kepindahan Zeki Celik ke Juventus dianggap oleh sang pelatih sebagai pukulan telak: pelatih tersebut berharap dapat mempertahankannya dan mengira masih bisa mengandalkannya, bahkan sang bek sudah dijadwalkan tiba di Roma untuk menjalani pemeriksaan medis. Namun, Juventus justru melakukan langkah penentu, meninggalkan Gasp dengan rasa pahit, seperti dilaporkan Tuttosport.


Namun, risiko bagi Roma adalah agar kekalahan ini tidak menjadi kasus yang terisolasi. Pasca-Celik, Juventus dilaporkan juga sedang mengincar Lorenzo Pellegrini, yang saat ini masih berstatus bebas transfer dan belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Giallorossi. Menurut surat kabar asal Turin tersebut, kontak antara kedua belah pihak telah dimulai dan sebuah tawaran pun telah diajukan, yang kini sedang dipertimbangkan oleh sang gelandang, yang diharapkan memberikan tanggapan dalam beberapa jam ke depan.


  • JUVE TELAH MASUK KE DALAM PERSAINGAN

    Kegagalan perpanjangan kontrak terus menjadi kekhawatiran bagi Roma, sementara Gasperini berupaya keras untuk mempertahankan Pellegrini, yang dianggap sebagai pemain kunci menjelang musim yang akan dilalui di tiga ajang. Namun, keterlambatan pihak manajemen Giallorossi telah membuka celah yang langsung dimanfaatkan Juventus dengan tegas.


    Setelah berhasil merekrut Celik, Bianconeri kini mengincar rekrutan gratis kedua yang akan memiliki dampak lebih besar. Pellegrini, yang lebih terikat dengan seragam Roma dibandingkan bek asal Turki tersebut, masih mempertimbangkan dan tetap memprioritaskan Gasperini, namun Juventus tetap mengintai dan berharap dapat menyelesaikan “pencurian” ganda yang dipastikan akan semakin membuat pelatih Giallorossi itu marah.



    WHATSAPP: Semua PEMBARUAN SECARA REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV
Club Friendlies
Roma crest
Roma
ROM
Cannes crest
Cannes
CAN