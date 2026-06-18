Menurut La Gazzetta dello Sport, kandidat terbaru yang bergabung adalah Vanja Milinkovic-Savic, saudara laki-laki dari gelandang Al Hilal yang sebelumnya bermain untuk Lazio. Kiper asal Serbia berusia 29 tahun ini, yang ahli dalam menahan tendangan penalti dan terampil dalam mengatur alur permainan, dilaporkan akan hengkang dari Napoli, dan seperti yang dilansir surat kabar tersebut, pihak Continassa juga telah mengumpulkan informasi mengenai dirinya.





Bagi Milinkovic-Savic, yang telah menghabiskan lima musim di Torino, kemungkinan kembalinya ke ibu kota Piedmont dengan seragam hitam-putih akan menjadi tantangan yang menarik dari segi lingkungan, dan karenanya juga dari segi karakter.



