Untuk Emiliano "Dibu" Aston Villa meminta tidak kurang dari 10-15 juta, sehingga direktur eksekutif baru Juventus, Giovanni Carnevali, di satu sisi ingin menganalisis secara mendetail profil Martinez yang berusia 33 tahun—yang sebelum perombakan jajaran manajemen Juventus telah mencapai kesepakatan prinsip untuk kontrak tiga tahun senilai 5,5 juta—namun di sisi lain, ia juga mencari-cari bersama direktur olahraga Marco Ottolini untuk menemukan pemain dengan harga yang lebih terjangkau.
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Juventus, ide gila merekrut Milinkovic-Savic sebagai kiper. Napoli mengincar Vicario
IDEA MILINKOVIC-SAVIC
Menurut La Gazzetta dello Sport, kandidat terbaru yang bergabung adalah Vanja Milinkovic-Savic, saudara laki-laki dari gelandang Al Hilal yang sebelumnya bermain untuk Lazio. Kiper asal Serbia berusia 29 tahun ini, yang ahli dalam menahan tendangan penalti dan terampil dalam mengatur alur permainan, dilaporkan akan hengkang dari Napoli, dan seperti yang dilansir surat kabar tersebut, pihak Continassa juga telah mengumpulkan informasi mengenai dirinya.
Bagi Milinkovic-Savic, yang telah menghabiskan lima musim di Torino, kemungkinan kembalinya ke ibu kota Piedmont dengan seragam hitam-putih akan menjadi tantangan yang menarik dari segi lingkungan, dan karenanya juga dari segi karakter.
NAPOLI JUGA MENGINCAR VICARIO
Kiper merupakan salah satu prioritas Luciano Spalletti, hingga-hingga para petinggi Juventus dalam beberapa bulan terakhir telah mencapai kesepakatan untuk Alisson. Perubahan rencana Liverpool, yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak “melepas” pemain asal Brasil tersebut, telah membuka kembali peluang bagi Juventus: selain “Dibu” Martinez dan Milinkovic-Savic, Jan Oblak (Atletico) dan Guglielmo Vicario (Tottenham) juga tetap menjadi incaran Juventus. Mengenai yang terakhir, mantan pemain Empoli yang kini bermain di Tottenham, menurut gianlucadimarzio.com, Napoli juga menunjukkan ketertarikan padanya.