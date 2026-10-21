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Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus habis-habisan mengejar Raimondo: strategi klub tersebut

Juventus
A. Raimondo
Transfers
Serie A
Frosinone

Pencetak gol terbanyak di liga yang masih muda itu menjadi incaran Juventus.

Juventus menatap masa depan dan mempertimbangkan Antonio Raimondo sebagai calon tambahan kekuatan di lini serang. Seperti dilaporkan Tuttosport, penyerang kelahiran 2004 yang saat ini membela Frosinone dengan status pinjaman dari Bologna itu masuk radar pemandu bakat Juventus berkat awal musim yang gemilang, dengan tujuh gol dalam tujuh pekan pertama.


Hat-trick yang dicetaknya melawan Sassuolo semakin menyita perhatian terhadap penyerang muda yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sepakbola Italia itu. Juventus terus memantaunya sebagai bagian dari strategi untuk meremajakan skuad dan mengandalkan talenta Italia.

  • Namun, transfer ini tampaknya lebih mungkin terwujud pada musim panas, ketika situasi kontrak sang pemain dapat mempermudah negosiasi. Pasalnya, Frosinone kemungkinan besar tidak akan melepas Raimondo pada Januari karena ia merupakan pemain penting dalam perjuangan menghindari degradasi.


    Menurut laporan Tuttosport, banyak hal juga akan bergantung pada langkah Bologna dan peran agen Alessandro Lucci, yang selama ini kerap menjalin kesepakatan besar dengan Juventus. Sementara itu, Raimondo tetap fokus pada situasi saat ini, dengan target membantu Frosinone bertahan di Serie A. Juventus pun terus mengamati perkembangannya dengan penuh minat, menjelang kemungkinan upaya merekrutnya pada musim panas.


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