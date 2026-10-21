Juventus menatap masa depan dan mempertimbangkan Antonio Raimondo sebagai calon tambahan kekuatan di lini serang. Seperti dilaporkan Tuttosport, penyerang kelahiran 2004 yang saat ini membela Frosinone dengan status pinjaman dari Bologna itu masuk radar pemandu bakat Juventus berkat awal musim yang gemilang, dengan tujuh gol dalam tujuh pekan pertama.





Hat-trick yang dicetaknya melawan Sassuolo semakin menyita perhatian terhadap penyerang muda yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sepakbola Italia itu. Juventus terus memantaunya sebagai bagian dari strategi untuk meremajakan skuad dan mengandalkan talenta Italia.