Juventus, Gatti: "Saya perlu bermain secara reguler"

Tentang penampilannya: "Aksi saya maju saat serangan balik? Ya, itu kemampuan yang selalu saya miliki. Masalahnya, saya harus berada dalam kondisi fisik yang baik. Sebab, ketika kondisi tidak prima dan pikiran tidak jernih, terutama saat bertahan, kesalahan selalu mengintai. Saya harus mencapai kondisi prima dan itu hanya bisa saya lakukan dengan bermain. Saya membutuhkan itu, hanya itu. Aksi-aksi seperti itu muncul ketika kondisi fisik sedang prima. Seperti yang saya katakan, saya perlu bermain. Kondisi prima hanya bisa dicapai dengan menguras tenaga, pertandingan demi pertandingan. Hari ini, kemenangan sangat penting untuk melanjutkan penampilan kami pada Minggu. Namun, seperti yang saya katakan, pertandingan ini sudah selesai. Kami harus memikirkan laga liga terakhir sebelum jeda karena itu benar-benar sangat penting."

Tentang Kolo Muani: "Dia pemain yang sangat hebat, dengan kemampuan atletik yang menurut saya terkadang belum kami manfaatkan. Dia penyerang yang bisa menyulitkan bek mana pun ketika menyerang ruang di belakang lini pertahanan. Saya sendiri merasakannya: ketika lawan menyerang ruang di belakang saya, saya lebih kesulitan. Terkadang kami harus lebih memanfaatkan kualitasnya. Namun, seperti yang saya katakan, sekarang kami harus melupakan pertandingan yang sudah selesai ini dan memperbaiki situasi di liga karena, seperti yang sudah saya katakan, kami terlalu jauh dari puncak klasemen. Meski masih ada beberapa pertandingan tersisa dan semuanya bisa berubah dalam sekejap, kami harus menjaga konsistensi. Itulah yang selama ini kurang dari kami."