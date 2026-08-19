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Federico Gatti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Gatti berlatih terpisah akibat benturan yang dialami dari seorang suporter saat invasi lapangan

Juventus
Serie A
F. Gatti

Di Continassa, Milik, Ekhator, dan Cambiaso juga berlatih secara terpisah

Juventus kembali berlatih lagi hari ini di bawah arahan Luciano Spalletti, tetapi pelatih Juventus itu tidak bisa mengandalkan seluruh kelompok. Pasalnya, ada beberapa pemain yang menjalani sesi latihan terpisah.


Di antara mereka ada Federico Gatti. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, bek tersebut masih berkutat dengan dampak cedera benturan di pergelangan kaki yang dialaminya Senin lalu. Sang bek tertabrak seorang suporter setelah laga uji coba internal keluarga dan, sebagai langkah pencegahan, ia melanjutkan program latihan yang dipersonalisasi. Namun, situasi ini tidak menimbulkan kekhawatiran khusus.

  • Arkadiusz Milik juga berlatih terpisah, setelah dihentikan oleh nyeri punggung bawah ringan, begitu pula Jeff Ekhator. Latihan terpisah juga dijalani Andrea Cambiaso, yang sedang berjuang dengan masalah pada pergelangan kaki. Namun, untuk pemain sayap Juventus itu, ada optimisme: besok ia seharusnya sudah kembali berlatih secara reguler bersama seluruh skuad.


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