Juventus kembali berlatih lagi hari ini di bawah arahan Luciano Spalletti, tetapi pelatih Juventus itu tidak bisa mengandalkan seluruh kelompok. Pasalnya, ada beberapa pemain yang menjalani sesi latihan terpisah.





Di antara mereka ada Federico Gatti. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, bek tersebut masih berkutat dengan dampak cedera benturan di pergelangan kaki yang dialaminya Senin lalu. Sang bek tertabrak seorang suporter setelah laga uji coba internal keluarga dan, sebagai langkah pencegahan, ia melanjutkan program latihan yang dipersonalisasi. Namun, situasi ini tidak menimbulkan kekhawatiran khusus.