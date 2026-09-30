Exor siap melakukan suntikan modal baru dalam jumlah besar ke neraca Juventus. Dari rapat direksi kemarin, yang meratifikasi penutupan tahun buku kesembilan secara beruntun dalam kondisi rugi (66 juta euro per 30 Juni 2026), Dewan Direksi meminta dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penambahan modal hingga maksimal 250 juta euro. Dari kemungkinan 250 juta euro itu, 164 juta akan datang dari Exor, jika angka awal penambahan modal dikonfirmasi (kita akan mengetahuinya pada awal November).





Dalam beberapa tahun terakhir, Juventus telah melakukan empat rekapitalisasi, dengan nilai total 998 juta euro, di mana 637 juta di antaranya disetor oleh Exor. Jika penambahan baru itu dikonfirmasi, totalnya akan mencapai 800 juta yang diinvestasikan holding milik keluarga Agnelli/Elkann ke dunia Juventus dalam tujuh tahun terakhir.







