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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Elkann buka dompet: dua posisi menjadi prioritas di bursa transfer

Juventus
Transfers
Serie A
R. Kolo Muani
D. Luiz

Dengan uang yang akan datang dari Exor, Juventus juga bisa memikirkan pembelian pemain baru

Exor siap melakukan suntikan modal baru dalam jumlah besar ke neraca Juventus. Dari rapat direksi kemarin, yang meratifikasi penutupan tahun buku kesembilan secara beruntun dalam kondisi rugi (66 juta euro per 30 Juni 2026), Dewan Direksi meminta dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penambahan modal hingga maksimal 250 juta euro. Dari kemungkinan 250 juta euro itu, 164 juta akan datang dari Exor, jika angka awal penambahan modal dikonfirmasi (kita akan mengetahuinya pada awal November).


Dalam beberapa tahun terakhir, Juventus telah melakukan empat rekapitalisasi, dengan nilai total 998 juta euro, di mana 637 juta di antaranya disetor oleh Exor. Jika penambahan baru itu dikonfirmasi, totalnya akan mencapai 800 juta yang diinvestasikan holding milik keluarga Agnelli/Elkann ke dunia Juventus dalam tujuh tahun terakhir.



  • Ke mana dana dari peningkatan modal itu akan dialokasikan?

    Namun, apa saja yang akan menjadi prioritas Juventus di bursa transfer jika Exor kembali melakukan penambahan modal? Masih terlalu dini untuk mengatakannya, karena tanda tanya yang ada masih banyak, dimulai dari lolos ke Liga Champions 2027-28 dan pemasukan dari UEFA yang menyertainya: dengan uang itu, Juventus bisa membayangkan satu tipe pergerakan transfer, tanpa pemasukan tersebut mereka harus memikirkan jenis kampanye transfer yang lain. Setelah absen selama satu tahun, kehadiran Juventus di Liga Champions 2027-28 sangat fundamental bagi kas klub, dan untuk daya saing olahraga, tetapi baru pada bulan Mei nanti kita akan tahu apakah tim Luciano Spalletti akan meraih kelolosan atau tidak. Sementara itu, dana dari penambahan modal akan digunakan agar bisa memikirkan kemungkinan tambahan kekuatan pada Januari dan untuk bisa merencanakan, setidaknya sebagian, bursa transfer musim panas 2027. Bagaimanapun, selain pembelian pemain, Juventus sebelum 30 Juni 2027 juga harus memperhitungkan perlunya melakukan satu penjualan penting.


  • Prioritasnya ada dua

    Dengan premis tersebut, tak diragukan lagi bahwa porsi terbesar investasinya harus dipikirkan Juventus untuk dialihkan ke lini tengah dan penyerang tengah. Terlepas dari awal musim yang baik dari Douglas Luiz dan sinyal-sinyal positif kecil yang ditunjukkan Kolo Muani dalam dua pertandingan terakhir sebelum jeda, itulah dua area lapangan di mana Juventus membutuhkan tambahan pemain top untuk naik level dan agar benar-benar bisa kembali menjadi protagonis. Seorang gelandang dengan level internasional, juga karena ada tanda tanya soal bagaimana Locatelli dan Thuram akan pulih dari cedera berat masing-masing, dan seorang penyerang tengah hebat: itulah dua rekrutan impian Juventus, baik bagi manajemen maupun pelatih. Di sektor lain pun Juventus membutuhkan dan akan membutuhkan tambahan, terutama di bawah mistar (Vicario akan ditebus? Palmisani akan dibeli?) dan di posisi bek sayap, sementara sektor yang tidak memiliki masalah, bahkan justru berlebih, adalah sektor sayap serang.

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