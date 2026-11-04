Pernyataan itu berlanjut: "Sejak kecil dibina di akademi Juventus dan bermain di seluruh kelompok usia hingga U-17 dan U-20, Elimoghale menjalani debutnya bersama Juventus Next Gen musim ini. Dalam beberapa bulan pertama, ia mencatatkan total 10 penampilan di liga dan Coppa Italia Serie C.

Pada 17 September 2026, ia juga mendapat panggilan pertama dalam kariernya ke tim utama untuk laga melawan NEC pada pertandingan pertama fase liga Liga Europa.

Pemain bertalenta dan menjanjikan ini akan terus berkembang bersama Juventus: selamat, Destiny, sampai jumpa di lapangan!"