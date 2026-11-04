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Italy U15 v Spain U15 - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus: Elimoghale, yang baru memperpanjang kontrak, bergabung dengan tim utama

Juventus
D. Elimoghale
Serie A

Pemain kelahiran 2009 itu kemarin memperpanjang kontraknya hingga 2029 dan hari ini berlatih di Continassa bersama tim utama.

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AZ

AZ

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05 Nov 2026

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JUV

Pukul 11.30, latihan Juventus dimulai di Continassa untuk menghadapi pertandingan besok di kandang AZ Alkmaar pada laga keempat Liga Europa. Dalam sesi latihan itu, Elimoghale, Pagnucco, Merola, dan Owusu juga bergabung dengan tim utama.

Kemarin, Juventus mengumumkan perpanjangan kontrak Destiny Elimoghale, pemain kelahiran 2009. Berikut pernyataan Juventus: "Perjalanan Destiny Elimoghale berlanjut bersama Juventus: penyerang kelahiran 2009 itu telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya dengan klub kami hingga 30 Juni 2029".

  • Pernyataan itu berlanjut: "Sejak kecil dibina di akademi Juventus dan bermain di seluruh kelompok usia hingga U-17 dan U-20, Elimoghale menjalani debutnya bersama Juventus Next Gen musim ini. Dalam beberapa bulan pertama, ia mencatatkan total 10 penampilan di liga dan Coppa Italia Serie C.

    Pada 17 September 2026, ia juga mendapat panggilan pertama dalam kariernya ke tim utama untuk laga melawan NEC pada pertandingan pertama fase liga Liga Europa.

    Pemain bertalenta dan menjanjikan ini akan terus berkembang bersama Juventus: selamat, Destiny, sampai jumpa di lapangan!"

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Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV