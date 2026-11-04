Pukul 11.30, latihan Juventus dimulai di Continassa untuk menghadapi pertandingan besok di kandang AZ Alkmaar pada laga keempat Liga Europa. Dalam sesi latihan itu, Elimoghale, Pagnucco, Merola, dan Owusu juga bergabung dengan tim utama.
Kemarin, Juventus mengumumkan perpanjangan kontrak Destiny Elimoghale, pemain kelahiran 2009. Berikut pernyataan Juventus: "Perjalanan Destiny Elimoghale berlanjut bersama Juventus: penyerang kelahiran 2009 itu telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya dengan klub kami hingga 30 Juni 2029".