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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Di Gregorio masih menjadi masalah: kini kiper baru adalah kebutuhan yang sangat mendesak

Juventus
Transfers
M. Di Gregorio

Lawan Inter, penampilan Di Gregorio tak meyakinkan dan canggung, seperti pada musim lalu. Bagaimana Juventus bergerak di bursa transfer?

Hingga hari ini, pramusim Juventus telah memberikan indikasi yang sangat positif terkait catatan 'kebobolan', mengingat dalam empat laga uji coba pertama gawang tim Luciano Spalletti tetap tak kebobolan: Basel-Juventus 0-0, Standard Liege-Juventus 0-1, Juventus-Nice 2-0, dan Chelsea-Juventus 0-1. Baik Michele Di Gregorio maupun Mattia Perin juga menampilkan performa bagus, meski dilindungi lini belakang yang hanya memberi sedikit peluang kepada lawan untuk melepaskan tembakan ke gawang.


Namun hari ini, kekalahan 2-1 yang diderita Juventus dalam Derby d'Italia yang dimainkan di Perth, Australia, memunculkan kembali hantu lama dan, tepat dua pekan sebelum dimulainya Serie A, membuat upaya manajemen di bursa transfer untuk sesegera mungkin menghadirkan kiper utama baru bagi Spalletti menjadi semakin mendesak.



  • Di Gregorio tampil buruk melawan Inter

    Dalam laga yang kalah melawan Inter, pada gol pertama Inter, yang dicetak Dimarco, Di Gregorio mungkin bereaksi sedikit terlambat, tetapi kesalahan utama ada pada mereka yang membiarkan pemain Inter itu leluasa mengarahkan bidikan dan menembak tanpa gangguan dari dalam kotak penalti. Pada gol kedua, yang dicetak Diouf, kesalahan Di Gregorio justru terlihat jelas: pada tembakan jarak dekat dari pemain Inter itu yang tidak terlalu sulit diantisipasi, upaya penyelamatan dari kiper Juventus itu terlihat kikuk dan ragu-ragu, dengan bola berakhir di gawang. Upaya penyelamatan gagal dari Di Gregorio itu langsung kembali memunculkan ingatan yang masih segar tentang banyaknya ketidakpastian yang dialami pemain kelahiran 1997 tersebut pada musim lalu, dan kita ingat misalnya laga di San Siro melawan Inter dan di Allianz melawan Como.





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  • Darurat kiper: apa yang terjadi di bursa transfer?

    Di bursa transfer, saat kampanye transfer tinggal menyisakan tiga pekan, posisi penjaga gawang Juventus masih stagnan pada Di Gregorio, Perin, dan Pinsoglio. Masalahnya, kiper kedua dan ketiga (Perin dan Pinsoglio) akan habis kontrak dalam setahun, sementara kiper utama, Di Gregorio, yang kontraknya berakhir pada 2029, tidak memuaskan Spalletti dan klub, dan nyaris seperti terasing di dalam tim sendiri, juga mengingat kasus mengejutkan yang pada bulan Juli melibatkan agennya. Sejauh ini, Juventus belum berhasil menemukan tempat baru untuk Di Gregorio maupun kiper utama yang baru.


    Target utama, Alisson dan Dibu Martinez, telah lepas, sementara solusi lain (seperti Vicario) belum sepenuhnya meyakinkan. Ide terakhir adalah mendatangkan Suzuki dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain, jika klub Prancis itu membeli pemain Jepang tersebut dari Parma. Namun, benarkah klub seperti Juventus ingin membangun ulang tim pemenang dengan seorang penjaga gawang, salah satu posisi krusial melihat apa yang terjadi musim lalu, dengan status pinjaman?


    Dalam beberapa jam ke depan kita akan melihat solusi apa yang akan ditemukan Carnevali, Massara, dan Ottolini untuk posisi yang paling membutuhkan intervensi di Juventus. Pada awal bursa transfer, posisi penjaga gawang merupakan kebutuhan yang mendesak, nyaris sebuah darurat: sekarang bisa dikatakan situasi itu telah berubah menjadi urgensi.



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