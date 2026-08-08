Hingga hari ini, pramusim Juventus telah memberikan indikasi yang sangat positif terkait catatan 'kebobolan', mengingat dalam empat laga uji coba pertama gawang tim Luciano Spalletti tetap tak kebobolan: Basel-Juventus 0-0, Standard Liege-Juventus 0-1, Juventus-Nice 2-0, dan Chelsea-Juventus 0-1. Baik Michele Di Gregorio maupun Mattia Perin juga menampilkan performa bagus, meski dilindungi lini belakang yang hanya memberi sedikit peluang kepada lawan untuk melepaskan tembakan ke gawang.
Namun hari ini, kekalahan 2-1 yang diderita Juventus dalam Derby d'Italia yang dimainkan di Perth, Australia, memunculkan kembali hantu lama dan, tepat dua pekan sebelum dimulainya Serie A, membuat upaya manajemen di bursa transfer untuk sesegera mungkin menghadirkan kiper utama baru bagi Spalletti menjadi semakin mendesak.