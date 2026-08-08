Di bursa transfer, saat kampanye transfer tinggal menyisakan tiga pekan, posisi penjaga gawang Juventus masih stagnan pada Di Gregorio, Perin, dan Pinsoglio. Masalahnya, kiper kedua dan ketiga (Perin dan Pinsoglio) akan habis kontrak dalam setahun, sementara kiper utama, Di Gregorio, yang kontraknya berakhir pada 2029, tidak memuaskan Spalletti dan klub, dan nyaris seperti terasing di dalam tim sendiri, juga mengingat kasus mengejutkan yang pada bulan Juli melibatkan agennya. Sejauh ini, Juventus belum berhasil menemukan tempat baru untuk Di Gregorio maupun kiper utama yang baru.





Target utama, Alisson dan Dibu Martinez, telah lepas, sementara solusi lain (seperti Vicario) belum sepenuhnya meyakinkan. Ide terakhir adalah mendatangkan Suzuki dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain, jika klub Prancis itu membeli pemain Jepang tersebut dari Parma. Namun, benarkah klub seperti Juventus ingin membangun ulang tim pemenang dengan seorang penjaga gawang, salah satu posisi krusial melihat apa yang terjadi musim lalu, dengan status pinjaman?





Dalam beberapa jam ke depan kita akan melihat solusi apa yang akan ditemukan Carnevali, Massara, dan Ottolini untuk posisi yang paling membutuhkan intervensi di Juventus. Pada awal bursa transfer, posisi penjaga gawang merupakan kebutuhan yang mendesak, nyaris sebuah darurat: sekarang bisa dikatakan situasi itu telah berubah menjadi urgensi.







