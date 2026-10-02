Juventus, David ya, Openda tidak: siapa saja pemain yang "bisa ditebus" untuk menyelamatkan neraca keuangan

Chief executive officer Juventus, Giovanni Carnevali, berbicara tegas dalam pemaparannya yang panjang di Festival dello Sport di Trento: Juventus memiliki dua target strategis untuk neraca keuangan mereka sepanjang musim ini. Target pertama berkaitan erat dengan hasil olahraga, karena tanpa lolos ke Liga Champions musim depan, itu akan menjadi "pertumpahan darah". Target kedua terkait bursa transfer dan batasan fair play finansial, sehingga beberapa penjualan pemain harus dituntaskan.

Untuk menyelamatkan klub dari penjualan pemain penting dari skuad saat ini, menurut Carnevali, mungkin cukup (selain finis di zona Liga Champions) juga penjualan permanen, melalui klausul pembelian yang sudah disepakati, atas para pemain yang saat ini dipinjamkan dan jauh dari Continassa. Namun, siapa saja mereka dan berapa banyak uang yang bisa mereka bawa ke kas Juventus?



