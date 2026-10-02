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David Atletico MadridGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, David ya, Openda tidak: siapa saja pemain yang "bisa ditebus" untuk menyelamatkan neraca keuangan

Juventus

Perkataan CEO Carnevali kembali menyoroti para pemain pinjaman yang bisa menyelamatkan klub dari penjualan besar pada musim panas mendatang.

Chief executive officer Juventus, Giovanni Carnevali, berbicara tegas dalam pemaparannya yang panjang di Festival dello Sport di Trento: Juventus memiliki dua target strategis untuk neraca keuangan mereka sepanjang musim ini. Target pertama berkaitan erat dengan hasil olahraga, karena tanpa lolos ke Liga Champions musim depan, itu akan menjadi "pertumpahan darah". Target kedua terkait bursa transfer dan batasan fair play finansial, sehingga beberapa penjualan pemain harus dituntaskan.

Untuk menyelamatkan klub dari penjualan pemain penting dari skuad saat ini, menurut Carnevali, mungkin cukup (selain finis di zona Liga Champions) juga penjualan permanen, melalui klausul pembelian yang sudah disepakati, atas para pemain yang saat ini dipinjamkan dan jauh dari Continassa. Namun, siapa saja mereka dan berapa banyak uang yang bisa mereka bawa ke kas Juventus?


  • Openda tidak, David ya

    Dua nama yang paling penting tentu saja tetap dua penyerang yang dibeli setahun lalu dan pada musim panas ini dikirim untuk bermain jauh dari Juventus.

    Namun, Lois Openda dan Jonathan David berada dalam dua situasi berbeda karena yang pertama dipinjamkan murni ke Lyon tanpa opsi pembelian yang telah ditetapkan, sehingga akan memiliki bobot hampir 30 juta euro dalam neraca per 30 Juni 2027, sementara situasinya berbanding terbalik bagi pemain Kanada tersebut karena Atletico memiliki opsi pembelian senilai 25 juta euro.

  • Di Gregorio, Miretti, dan Joao Mario

    Lalu ada Michele Di Gregorio yang untuknya Bournemouth memiliki hak tebus sebesar 12,7 juta ditambah 1,5 juta bonus, Fabio Miretti yang bisa ditebus Besiktas seharga 13 juta euro dan juga Joao Mario, yang pindah ke Fiorentina dan bisa dipertahankan dengan membayar 9,5 juta euro kepada Juventus.

  • Kasus Adzic

    Di antara pemain yang bisa dikorbankan, Vasiljie Adzic juga bisa masuk dalam daftar. Ia sedang meledak bersama Sassuolo, yang memiliki hak tebus senilai 12 juta euro dan Juventus akan punya hak pembelian kembali sebesar 13,7 juta euro.

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  • 72 juta

    Jika semuanya berjalan mulus, dan dengan mengecualikan Openda dari perhitungan (yang tidak memiliki angka yang sudah ditetapkan) serta tidak dilaksanakannya buyback Adzic, Juventus bisa mendapatkan total 72,2 juta euro dari para pemain surplusnya. Jumlah itu cukup untuk menutupi pendapatan yang hilang dari Liga Champions 2026/27.

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