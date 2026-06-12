Juventus: dari Comolli hingga Carnevali, Muharemovic hampir bergabung dan Vlahovic kembali muncul

La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kasus Dusan Vlahovic mungkin akan dibuka kembali: penyerang asal Serbia itu telah menutup pintu untuk perpanjangan kontrak dengan gaji yang tidak melebihi gaji Yildiz (6 juta euro bersih per tahun ditambah bonus, atau setengah dari gajinya saat ini), karena yakin dapat memperoleh apa yang diinginkannya di tempat lain mengingat kontraknya akan segera berakhir.





Namun, Vlahovic juga menutup pintu Juventus di belakangnya karena di meja negosiasi yang mungkin terjadi ada Comolli, dengan siapa ia tidak pernah memiliki kesamaan pandangan.

Kini, dengan situasi yang telah berubah drastis, mungkin ada perkembangan, meski tidak mudah, namun juga tidak mustahil: informasi lebih lanjut akan diketahui pada akhir bulan ini, terutama karena Spalletti sendiri—pendukung utama Dusan—juga menjadi pihak yang tertarik pada perkembangan ini.