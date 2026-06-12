Juventus: dari Comolli hingga Carnevali, Muharemovic hampir bergabung dan Vlahovic kembali muncul

Juventus mengucapkan selamat tinggal kepada Damien Comolli dan menyambut Giovanni Carnevali.
Pagi ini diadakan rapat dewan direksi luar biasa klub Bianconeri, yang menanti pengunduran diri eksekutif asal Prancis tersebut. Ia siap digantikan oleh direktur eksekutif yang akan datang dari Sassuolo.
Juve tetap memburu kiper Argentina Dibu Martinez dari Aston Villa dan penyerang Norwegia Alexander Sorloth dari Atletico Madrid, namun pada titik ini skenario baru di bursa transfer Bianconeri bisa saja (kembali) terbuka.