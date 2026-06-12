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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Juventus: dari Comolli hingga Carnevali, Muharemovic hampir bergabung dan Vlahovic kembali muncul

Juventus
D. Vlahovic
T. Muharemovic
Transfers
Sassuolo
Serie A

Perubahan besar di jajaran pimpinan Juventus membuka kembali berbagai kemungkinan baru di bursa transfer.

Juventus mengucapkan selamat tinggal kepada Damien Comolli dan menyambut Giovanni Carnevali.


Pagi ini diadakan rapat dewan direksi luar biasa klub Bianconeri, yang menanti pengunduran diri eksekutif asal Prancis tersebut. Ia siap digantikan oleh direktur eksekutif yang akan datang dari Sassuolo.


Juve tetap memburu kiper Argentina Dibu Martinez dari Aston Villa dan penyerang Norwegia Alexander Sorloth dari Atletico Madrid, namun pada titik ini skenario baru di bursa transfer Bianconeri bisa saja (kembali) terbuka.


  • BALASAN VLAHOVIC

    La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kasus Dusan Vlahovic mungkin akan dibuka kembali: penyerang asal Serbia itu telah menutup pintu untuk perpanjangan kontrak dengan gaji yang tidak melebihi gaji Yildiz (6 juta euro bersih per tahun ditambah bonus, atau setengah dari gajinya saat ini), karena yakin dapat memperoleh apa yang diinginkannya di tempat lain mengingat kontraknya akan segera berakhir.


    Namun, Vlahovic juga menutup pintu Juventus di belakangnya karena di meja negosiasi yang mungkin terjadi ada Comolli, dengan siapa ia tidak pernah memiliki kesamaan pandangan.

    Kini, dengan situasi yang telah berubah drastis, mungkin ada perkembangan, meski tidak mudah, namun juga tidak mustahil: informasi lebih lanjut akan diketahui pada akhir bulan ini, terutama karena Spalletti sendiri—pendukung utama Dusan—juga menjadi pihak yang tertarik pada perkembangan ini.

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  • MUHAREMOVIC HAMPIR

    Sementaraitu, profil pemain timnas Serbia Tarik Muharemovic semakin menguat di Juventus: bek tengah kelahiran 2003 ini menunjukkan performa gemilang di Sassuolo setelah didatangkan ke Italia oleh Bianconeri, yangmemiliki hak 50% atas penjualan kembali pemain tersebut di masa depan dan karenanya berpotensi membelinya kembali dengan harga setengah dari nilai pasar.


    Carnevali juga bisa membawa minatnya terhadap pemain Italia ke Turin (misalnya gelandang Inter, Davide Frattesi), seperti yang telah dilakukannya selama lebih dari satu dekade saat memimpin Sassuolo: hal ini tentu akan disambut baik oleh Spalletti.