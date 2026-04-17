Juventus dan AC Milan bersiap bersaing dalam bursa transfer musim panas untuk merebut dua bintang Bayern Munich

Pasar transfer Italia semakin memanas seiring Juventus dan Milan menargetkan duo Bayern Munich, Goretzka dan Min-jae, sebagai incaran utama musim panas ini, menurut Gazzetta dello Sport. Dengan masa depan kedua pemain yang masih belum pasti di Bavaria, persaingan untuk mendatangkan mereka ke Serie A pun semakin sengit.

Lini tengah tetap menjadi prioritas bagi kedua klub, sementara kebutuhan akan perkuatan di lini belakang telah mengalihkan perhatian mereka ke mantan bintang Napoli tersebut. Seiring musim memasuki fase akhir, kedua rival ini tengah mempersiapkan diri untuk mengamankan kesepakatan besar yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Italia.