Juventus dan AC Milan bersiap bersaing dalam bursa transfer musim panas untuk merebut dua bintang Bayern Munich
Klub-klub besar Serie A membidik dua pemain Bayern
Pasar transfer Italia semakin memanas seiring Juventus dan Milan menargetkan duo Bayern Munich, Goretzka dan Min-jae, sebagai incaran utama musim panas ini, menurut Gazzetta dello Sport. Dengan masa depan kedua pemain yang masih belum pasti di Bavaria, persaingan untuk mendatangkan mereka ke Serie A pun semakin sengit.
Lini tengah tetap menjadi prioritas bagi kedua klub, sementara kebutuhan akan perkuatan di lini belakang telah mengalihkan perhatian mereka ke mantan bintang Napoli tersebut. Seiring musim memasuki fase akhir, kedua rival ini tengah mempersiapkan diri untuk mengamankan kesepakatan besar yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Italia.
Milan memimpin perburuan untuk mendapatkan Goretzka
Goretzka menjadi sorotan di lini tengah seiring kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini. Pemain internasional Jerman berusia 31 tahun, yang telah mencetak 49 gol dalam lebih dari 300 penampilan bersama Bayern, dipandang sebagai rekrutan yang dapat membawa perubahan signifikan serta mampu memberikan kepemimpinan dan pengalaman kelas atas bagi Rossoneri.
Laporan menunjukkan bahwa Milan memimpin dalam persaingan finansial, dengan Rossoneri siap menawarkan kontrak tiga tahun senilai €5 juta per musim kepada pemenang Bundesliga enam kali tersebut. Massimiliano Allegri dilaporkan telah meminta pemain dengan profil seperti Goretzka untuk membawa "kepribadian" ke dalam skuad yang bertujuan untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa.
Juventus mengincar Kim sebagai pengganti Bremer
Persaingan untuk mendapatkan Min-jae pun tak kalah sengit, terutama bagi Juventus yang mungkin perlu mencari pengganti Gleison Bremer. Jika pemain asal Brasil itu hengkang dengan nilai transfer yang besar pada musim panas ini, pemain internasional Korea Selatan tersebut dipandang sebagai penerus ideal untuk memimpin barisan pertahanan Bianconeri.
Juve yakin mereka memiliki keunggulan strategis berkat pengenalan sang bek terhadap sepak bola Italia setelah masa baktinya yang membawa Scudetto bersama Napoli. Hubungan yang sudah terjalin antara Kim dan mantan manajer Luciano Spalletti juga dianggap sebagai faktor yang dapat memihak raksasa Turin ini dibandingkan rival mereka dari Milan.
Jendela transfer musim panas menentukan ambisi gelar
Jendela transfer mendatang ini menjadi titik krusial bagi kedua klub saat mereka berupaya membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang. Selain duo Bayern, kedua manajemen tengah memantau target bersama seperti Dusan Vlahovic, yang kontraknya di Juventus berpotensi diperpanjang sebelum berakhir musim panas ini, guna memastikan mereka memiliki kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk musim yang panjang. Bagi Milan dan Juventus, mendapatkan kepemimpinan "seperti Luka Modric" melalui Goretzka dan ketangguhan pertahanan lewat Kim menjadi tujuan utama, sementara mereka terus memantau perkembangan situasi di Munich.