Juventus, daftar pemain yang tak tergantikan menurut Spalletti: pemain-pemain yang tak boleh dilepas dari skuad saat ini, serta target transfer

Jika hanya bergantung pada Luciano Spalletti, hanya sembilan pemain dari skuad saat ini yang akan dibawa ke masa depan Juventus yang ingin kembali meraih kemenangan. Mereka adalah para 'pemain kunci' bagi pelatih asal Certaldo itu: tidak ada satupun dari kiper saat ini, dua bek, empat gelandang, dan tiga penyerang.





Secara berurutan, kita berbicara tentang Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic, dan Kenan Yildiz.





Tentu saja ini tidak berarti semua pemain lain akan dilepas, karena antara visi Spalletti dan susunan skuad Juventus pada musim 2026-27 terdapat banyak variabel: kualifikasi ke Liga Champions musim depan diutamakan, yang akan menentukan status bursa transfer Juventus berikutnya, serta visi klub, peluang pasar yang akan muncul, dan keinginan para pemain. Pada akhirnya, kemungkinan besar banyak di antara pemain 'yang tidak krusial' juga bisa tetap di Continassa, dan kita berbicara tentang pemain seperti Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti, dan Jeremie Boga.





Sebaliknya, masa depan Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda, dan Jonathan David jauh lebih tidak pasti.