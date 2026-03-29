Goal.com
Live
Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, daftar pemain yang tak tergantikan menurut Spalletti: pemain-pemain yang tak boleh dilepas dari skuad saat ini, serta target transfer

Juventus
Transfers
Serie A
L. Spalletti

Pelatih Juventus memiliki daftar pemain dari skuad saat ini yang tidak akan pernah ia lepaskan. Dan mengenai bursa transfer...

Jika hanya bergantung pada Luciano Spalletti, hanya sembilan pemain dari skuad saat ini yang akan dibawa ke masa depan Juventus yang ingin kembali meraih kemenangan. Mereka adalah para 'pemain kunci' bagi pelatih asal Certaldo itu: tidak ada satupun dari kiper saat ini, dua bek, empat gelandang, dan tiga penyerang.


Secara berurutan, kita berbicara tentang Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic, dan Kenan Yildiz.


Tentu saja ini tidak berarti semua pemain lain akan dilepas, karena antara visi Spalletti dan susunan skuad Juventus pada musim 2026-27 terdapat banyak variabel: kualifikasi ke Liga Champions musim depan diutamakan, yang akan menentukan status bursa transfer Juventus berikutnya, serta visi klub, peluang pasar yang akan muncul, dan keinginan para pemain. Pada akhirnya, kemungkinan besar banyak di antara pemain 'yang tidak krusial' juga bisa tetap di Continassa, dan kita berbicara tentang pemain seperti Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti, dan Jeremie Boga.


Sebaliknya, masa depan Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda, dan Jonathan David jauh lebih tidak pasti.

  • APAKAH TAWARAN YANG TIDAK BISA DITOLAK AKAN DATANG?

    Di saat yang sama, jelas pula bahwa, bahkan di antara para 'pemain kunci', mungkin ada beberapa pemain yang, jika ada tawaran yang dianggap tak bisa ditolak oleh pemilik klub dan manajemen, bisa saja dilepas. Misalnya: apa yang akan terjadi jika ada tawaran sebesar 70 juta euro untuk Bremer? Atau tawaran sebesar 80 juta euro untuk Conceicao?Bagaimanapun, Juventus akan melakukan segala upaya untuk memenuhi keinginan Spalletti, dengan tetap mempertahankan kerangka pemain yang dianggapnya tak tergantikan untuk melanjutkan petualangannya di Continassa, dan untuk membuatnya, jika memungkinkan, meraih kesuksesan dalam waktu dekat.

  • BARANG-BARANG WAJIB DARI PASAR

    Selain para pemain 'penting' yang sudah ada, masing-masing dengan situasi khusus mereka (Vlahovic, misalnya, kontraknya akan habis dan sedang bernegosiasi untuk perpanjangan), ada juga pemain-pemain yang dianggap Spalletti sebagai rekrutan 'penting'. Mantan pelatih timnas Italia ini ingin menambah kualitas dan pengalaman, dan karena itu ia bekerja sama dengan klub untuk menyusun daftar target yang memenuhi kriteria tersebut.


    Nama-namanya banyak, dan kami telah menyajikan daftar tersebut beberapa hari yang lalu, sebuah daftar yang saat ini (karena kualifikasi ke Liga Champions masih sangat diragukan) terutama berfokus pada pemain berpengalaman yang bisa didatangkan secara gratis. Jadi: Zeki Celik, kelahiran 1997; Leonardo Spinazzola, kelahiran 1993; Franck Kessie, kelahiran 1996; Marcos Senesi, kelahiran 1997; Xaver Schlager, kelahiran 1997; Lorenzo Pellegrini, kelahiran 1996; Antonio Rudiger, kelahiran 1993; Bernardo Silva, kelahiran 1994; Robert Lewandowski, kelahiran 1988; Leon Goretzka, kelahiran 1995. Hampir seluruh tim, dan semua nama tersebut sedang dipertimbangkan dan dianalisis oleh Juventus. Ditambah kiper: Alisson Becker, kelahiran 1992, yang kontraknya akan berakhir dalam satu tahun.


  • SKUAD JUVENTUS SAAT INI MENURUT SPALLETTI: PEMAIN UTAMA DAN YANG TIDAK

    PENJAGA GAWANG

    TIDAK WAJIB

    Michele Di Gregorio

    Mattia Perin

    Carlo Pinsoglio


    PEMBELA

    PEMAIN UTAMA

    Gleison Bremer

    Pierre Kalulu

    Andrea Cambiaso


    TIDAK WAJIB

    Emil Holm

    Federico Gatti

    Lloyd Kelly

    Juan David Cabal


    GELANDANG

    PEMAIN UTAMA

    Manuel Locatelli

    Khephren Thuram

    Weston McKennie


    BUKAN PILIHAN UTAMA

    Teun Koopmeiners

    Vasilije Adzic

    Filip Kostic

    Fabio Miretti


    PENYERANG

    PEMAIN UTAMA

    Francisco Conceição

    Dusan Vlajovic

    Kenan Yildiz


    BUKAN PILIHAN UTAMA

    Edon Zhegrova

    Jeremie Boga

    Arkadiusz Milik

    Lois Openda

    Jonathan David


Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN