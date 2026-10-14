Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Celik JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, daftar pemain untuk menghadapi Celta Vigo: Boga absen, Celik dan Neto masuk skuad

Celta Vigo vs Juventus
Juventus
Celta Vigo
Europa League

Daftar pemain Spalletti untuk Liga Europa

Juventus telah mengumumkan daftar pemain untuk pertandingan melawan Celta Vigo, yang dijadwalkan besok dalam matchday kedua fase liga Europa League. Boga tidak ikut, meski pagi ini ia berlatih bersama tim. Selain Boga, pemain yang telah lama cedera, yakni Yildiz, Locatelli, dan Grabara, juga absen. Para pemain yang tidak terdaftar pun tidak masuk skuad: Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram, dan Ekhator (dua nama terakhir juga cedera).


Rekrutan terbaru, Neto, turut masuk skuad, setelah absen dalam laga tandang ke Cagliari karena skorsing. Zeki Celik juga masuk dalam daftar, meski pagi ini ia berlatih terpisah di Continassa.


  • LIGA EUROPA UEFA | CELTA VIGO-JUVENTUS | DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    12 Douglas Luiz


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto



    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
CEL

CEL

Europa League

15 Okt 2026

JUV

JUV