Juventus, daftar pemain untuk menghadapi Celta Vigo: Boga absen, Celik dan Neto masuk skuad

Juventus telah mengumumkan daftar pemain untuk pertandingan melawan Celta Vigo, yang dijadwalkan besok dalam matchday kedua fase liga Europa League. Boga tidak ikut, meski pagi ini ia berlatih bersama tim. Selain Boga, pemain yang telah lama cedera, yakni Yildiz, Locatelli, dan Grabara, juga absen. Para pemain yang tidak terdaftar pun tidak masuk skuad: Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram, dan Ekhator (dua nama terakhir juga cedera).





Rekrutan terbaru, Neto, turut masuk skuad, setelah absen dalam laga tandang ke Cagliari karena skorsing. Zeki Celik juga masuk dalam daftar, meski pagi ini ia berlatih terpisah di Continassa.



