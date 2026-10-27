Dua golnya melawan Napoli membantu Roma menjaga laga sulit itu tetap berimbang, sekaligus membuat mimpi pasukan Gian Piero Gasperini untuk mengejar Scudetto tetap hidup. Namun, Leonardo Balerdi bisa saja menyaksikan pertandingan ini dari jauh, bukan menjadi tokoh utamanya. Pasalnya, pada awal musim panas lalu, Juventus nyaris merekrutnya.
Juventus: Comolli ingin Balerdi bergabung dengan Juventus
Comolli sudah bergerak
Menurut Tmw, direktur pelaksana saat itu, Damien Comolli, mengincar bek asal Argentina tersebut. Marseille masih berharap terhindar dari sanksi UEFA, sementara pada saat itu Roma tengah bernegosiasi untuk mendapatkan Greenwood, yang kemudian bergabung dengan Fenerbahce.
Kerangka kesepakatan dengan sang pemain sudah tersusun, tetapi kegagalan menjual pemain dan perombakan di tubuh klub yang terjadi tak lama kemudian atas kehendak John Elkann menggagalkan seluruh pembicaraan.
Formula dengan Roma
Di penghujung bursa transfer, setelah tertahan di Marseille, Balerdi memilih Roma untuk masa depannya.
Roma telah mencapai kesepakatan untuk merekrutnya dengan status pinjaman dengan opsi pembelian senilai 16 juta euro. Opsi itu bisa menjadi kewajiban jika sang bek bermain setidaknya 45 menit dalam minimal 55 persen pertandingan.
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