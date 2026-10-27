Juventus: Comolli ingin Balerdi bergabung dengan Juventus

Menurut Tmw, direktur pelaksana saat itu, Damien Comolli, mengincar bek asal Argentina tersebut. Marseille masih berharap terhindar dari sanksi UEFA, sementara pada saat itu Roma tengah bernegosiasi untuk mendapatkan Greenwood, yang kemudian bergabung dengan Fenerbahce.

Kerangka kesepakatan dengan sang pemain sudah tersusun, tetapi kegagalan menjual pemain dan perombakan di tubuh klub yang terjadi tak lama kemudian atas kehendak John Elkann menggagalkan seluruh pembicaraan.