Masalah Juventus bertambah dengan cedera yang dialami Zeki Celik dan Nico Gonzalez, dua nama terbaru dalam daftar yang sudah sangat panjang. Pemeriksaan di J|medical menunjukkan Celik mengalami cedera ringan pada otot bisep femoris kiri, sedangkan Nico Gonzalez mengalami cedera ringan pada otot soleus kanan. Saat ini baru akhir Oktober dan musim masih menyisakan lebih dari tujuh bulan, tetapi ruang perawatan Juventus sudah menampung 16 pemain dengan berbagai keluhan. Kasusnya berkisar dari cedera sangat parah seperti yang dialami Kamil Grabara dan Manuel Locatelli hingga sekadar kelelahan seperti yang dialami McKennie dan Sarr, dengan beragam kasus dan tingkat keparahan di antaranya.
Juventus Catat Rekor Cedera: Sebanyak 16 Pemain Menepi, Ini Daftar dan Penyebabnya
PENYEBABNYA
Penyebab panjangnya daftar cedera ini beragam, mulai dari cedera traumatis (misalnya Yildiz dan Conceicao) hingga masalah otot yang sudah ada sebelumnya, serta keluhan fisik ringan yang berasal dari pengalaman di tempat lain (Sarr). Namun, jika ditarik kesimpulan, mungkin ada benang merahnya. Salah satu penyebab Juventus dalam beberapa tahun terakhir menjadi tim dengan rata-rata jumlah pemain cedera terbanyak di Serie A, hingga mencatat rekor pada musim ini, mungkin juga terletak pada perubahan yang terus-menerus terjadi di Continassa.
Berapa banyak pergantian di jajaran pelatih fisik
Karena, sebagaimana di jajaran petinggi silih berganti Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli dan Carnevali, serta di kursi pelatih ada Allegri, Sarri, Pirlo, kembali Allegri, Motta, Tudor dan Spalletti, sosok pelatih fisik Juventus juga mengalami perjalanan berliku akibat pergantian terus-menerus. Setelah lima tahun bersama Simone Folletti dari 2014 hingga 2019, sejak 2019 hingga kini posisi itu silih berganti diisi oleh Losi, Ranzato, Bertelli, kembali Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci dan, kini, Sinatti. Pergantian terus-menerus ini tentu tidak membantu.
DAFTAR
Jérémie Boga – cedera otot
Juan Cabal – cedera otot
Andrea Cambiaso – keseleo pergelangan kaki
Zeki Celik - cedera otot
Francisco Conceicao - dislokasi bahu
Jeff Ekhator – dua cedera otot
Federico Gatti - masalah pada pergelangan kaki
Nico Gonzalez - cedera otot
Kamil Grabara – ligamen silang
Randal Kolo Muani – patah tulang pada salah satu jari tangan
Manuel Locatelli – meniskus
Weston McKennie - kelelahan otot
Arek Milik - masalah otot
Pape Sarr - kelelahan otot, terlambat memulai persiapan
Khéphren Thuram – kondropati patela
Kenan Yildiz – patah tulang metatarsal kelima
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