Masalah Juventus bertambah dengan cedera yang dialami Zeki Celik dan Nico Gonzalez, dua nama terbaru dalam daftar yang sudah sangat panjang. Pemeriksaan di J|medical menunjukkan Celik mengalami cedera ringan pada otot bisep femoris kiri, sedangkan Nico Gonzalez mengalami cedera ringan pada otot soleus kanan. Saat ini baru akhir Oktober dan musim masih menyisakan lebih dari tujuh bulan, tetapi ruang perawatan Juventus sudah menampung 16 pemain dengan berbagai keluhan. Kasusnya berkisar dari cedera sangat parah seperti yang dialami Kamil Grabara dan Manuel Locatelli hingga sekadar kelelahan seperti yang dialami McKennie dan Sarr, dengan beragam kasus dan tingkat keparahan di antaranya.



