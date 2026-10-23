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Yildiz JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus Catat Rekor Cedera: Sebanyak 16 Pemain Menepi, Ini Daftar dan Penyebabnya

Juventus
Serie A
N. Gonzalez
M. Celik

Malang bertimpa malang bagi Juventus: dua pemain lagi tumbang di awal musim yang sangat sulit.

Masalah Juventus bertambah dengan cedera yang dialami Zeki Celik dan Nico Gonzalez, dua nama terbaru dalam daftar yang sudah sangat panjang. Pemeriksaan di J|medical menunjukkan Celik mengalami cedera ringan pada otot bisep femoris kiri, sedangkan Nico Gonzalez mengalami cedera ringan pada otot soleus kanan. Saat ini baru akhir Oktober dan musim masih menyisakan lebih dari tujuh bulan, tetapi ruang perawatan Juventus sudah menampung 16 pemain dengan berbagai keluhan. Kasusnya berkisar dari cedera sangat parah seperti yang dialami Kamil Grabara dan Manuel Locatelli hingga sekadar kelelahan seperti yang dialami McKennie dan Sarr, dengan beragam kasus dan tingkat keparahan di antaranya.


  • PENYEBABNYA

    Penyebab panjangnya daftar cedera ini beragam, mulai dari cedera traumatis (misalnya Yildiz dan Conceicao) hingga masalah otot yang sudah ada sebelumnya, serta keluhan fisik ringan yang berasal dari pengalaman di tempat lain (Sarr). Namun, jika ditarik kesimpulan, mungkin ada benang merahnya. Salah satu penyebab Juventus dalam beberapa tahun terakhir menjadi tim dengan rata-rata jumlah pemain cedera terbanyak di Serie A, hingga mencatat rekor pada musim ini, mungkin juga terletak pada perubahan yang terus-menerus terjadi di Continassa.

  • Berapa banyak pergantian di jajaran pelatih fisik

    Karena, sebagaimana di jajaran petinggi silih berganti Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli dan Carnevali, serta di kursi pelatih ada Allegri, Sarri, Pirlo, kembali Allegri, Motta, Tudor dan Spalletti, sosok pelatih fisik Juventus juga mengalami perjalanan berliku akibat pergantian terus-menerus. Setelah lima tahun bersama Simone Folletti dari 2014 hingga 2019, sejak 2019 hingga kini posisi itu silih berganti diisi oleh Losi, Ranzato, Bertelli, kembali Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci dan, kini, Sinatti. Pergantian terus-menerus ini tentu tidak membantu.

  • DAFTAR

    Jérémie Boga – cedera otot

    Juan Cabal – cedera otot

    Andrea Cambiaso – keseleo pergelangan kaki

    Zeki Celik - cedera otot

    Francisco Conceicao - dislokasi bahu

    Jeff Ekhator – dua cedera otot

    Federico Gatti - masalah pada pergelangan kaki

    Nico Gonzalez - cedera otot

    Kamil Grabara – ligamen silang

    Randal Kolo Muani – patah tulang pada salah satu jari tangan

    Manuel Locatelli – meniskus

    Weston McKennie - kelelahan otot

    Arek Milik - masalah otot

    Pape Sarr - kelelahan otot, terlambat memulai persiapan

    Khéphren Thuram – kondropati patela

    Kenan Yildiz – patah tulang metatarsal kelima



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