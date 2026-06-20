Giovanni Carnevali telah menjabat di Continassa selama seminggu dan mulai menangani urusan transfer Juventus. Ada banyak berkas yang menumpuk di meja direktur eksekutif dan direktur umum baru Juventus ini, dan beban kerja yang harus ditangani mantan petinggi Sassuolo tersebut selama musim panas nanti dipastikan akan sangat besar. Carnevali harus bekerja dengan batasan penting, seperti yang kita ketahui: kebutuhan untuk menghasilkan setidaknya 12-13 juta keuntungan dari penjualan pemain hingga 30 Juni tahun ini, serta tugas untuk melepas pemain dengan total nilai 100 juta hingga 30 Juni 2027. Oleh karena itu, menjual dengan baik dan membeli dengan baik adalah misi Carnevali, sesuatu yang gagal dilakukan baik oleh Cristiano Giuntoli maupun Damien Comolli, yang melakukan pembelian yang buruk (menghabiskan banyak uang, hasil minim) dan penjualan yang sangat buruk.





Luciano Spalletti secara tegas meminta beberapa hal kepada Juventus, namun dengan jelas: perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic, pembelian dua atau tiga pemain berpengalaman dan berkualitas, serta pelepasan para pemain yang, dari segi kepribadian, telah terbukti tidak ‘layak untuk Juve’ pada momen-momen krusial musim yang berakhir dengan kegagalan lolos ke Liga Champions. Terkait semua poin ini, Comolli telah bertele-tele pada hari-hari awal setelah berakhirnya kejuaraan, hingga akhirnya terjadi perselisihan, pertama dengan Spalletti dan kemudian dengan Elkann.



