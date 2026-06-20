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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Carnevali merekrut Tevez yang baru dan menghadapi masalah: siapa itu Yildiz?

Juventus
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Opinion
K. Yildiz

Direktur Utama baru Juventus harus melakukan transfer masuk dan keluar, tetapi yang terpenting, ia harus membuat para pendukung bermimpi. Dan ia memiliki satu masalah tambahan

Giovanni Carnevali telah menjabat di Continassa selama seminggu dan mulai menangani urusan transfer Juventus. Ada banyak berkas yang menumpuk di meja direktur eksekutif dan direktur umum baru Juventus ini, dan beban kerja yang harus ditangani mantan petinggi Sassuolo tersebut selama musim panas nanti dipastikan akan sangat besar. Carnevali harus bekerja dengan batasan penting, seperti yang kita ketahui: kebutuhan untuk menghasilkan setidaknya 12-13 juta keuntungan dari penjualan pemain hingga 30 Juni tahun ini, serta tugas untuk melepas pemain dengan total nilai 100 juta hingga 30 Juni 2027. Oleh karena itu, menjual dengan baik dan membeli dengan baik adalah misi Carnevali, sesuatu yang gagal dilakukan baik oleh Cristiano Giuntoli maupun Damien Comolli, yang melakukan pembelian yang buruk (menghabiskan banyak uang, hasil minim) dan penjualan yang sangat buruk.


Luciano Spalletti secara tegas meminta beberapa hal kepada Juventus, namun dengan jelas: perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic, pembelian dua atau tiga pemain berpengalaman dan berkualitas, serta pelepasan para pemain yang, dari segi kepribadian, telah terbukti tidak ‘layak untuk Juve’ pada momen-momen krusial musim yang berakhir dengan kegagalan lolos ke Liga Champions. Terkait semua poin ini, Comolli telah bertele-tele pada hari-hari awal setelah berakhirnya kejuaraan, hingga akhirnya terjadi perselisihan, pertama dengan Spalletti dan kemudian dengan Elkann.


  • TUGAS-TUGAS CARNEVALI

    Namun, bagi Carnevali pun tidak akan mudah untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Mengenai Vlahovic, ada pembicaraan tentang tawaran terakhir sebesar 8 juta per musim, sebuah solusi yang pada dasarnya hanya akan menunda masalah ini selama satu tahun. Dan, bagaimanapun juga, solusi tersebut tampaknya tidak mungkin terwujud. Para pemain bintang yang sempat dipertimbangkan Spalletti tidak jadi bergabung, akibat kegagalan lolos ke Liga Champions: tidak ada Bernardo Silva, tidak ada Alisson (juga karena penolakan keras dari Liverpool), dan tidak ada Lewandowski. Di sisi penjualan, bagi Carnevali akan menjadi tantangan besar untuk melepas pemain seperti Koopmeiners, Zhegrova, dan Openda. Mungkin, berkat panggung Piala Dunia, David akan lebih diminati di bursa transfer, yang berpotensi memberikan keuntungan besar bagi Juventus, mengingat ia didatangkan secara gratis.


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  • SEBUAH TENDANGAN KE ARAH TEVEZ

    Terlepas dari laporan keuangan, proyek, dan program, Juventus dan para penggemarnya—setelah bertahun-tahun mengalami kekecewaan—saat ini terutama membutuhkan mimpi. Oleh karena itu, bagi Carnevali, akan menjadi langkah cerdas jika ia tampil dengan langkah mengejutkan, mungkin dengan mendatangkan nama besar yang tak terduga dan hingga kini luput dari radar para pengamat bursa transfer. Di masa ketika Inter mendominasi bursa transfer Italia dan, jika ada pemain penting, langsung merekrutnya—seperti yang sedang dilakukannya dengan Palestra, atau seperti yang pernah dilakukan Juventus era Marotta dengan Higuain dan Pjanic—Si Nyonya Tua perlu melakukan langkah yang mengejutkan, bahkan dari sudut pandang ini. Yang terlintas dalam pikiran kita, misalnya, adalah pembelian Tevez pada tahun 2013. Tentu saja, itu adalah Juventus yang berbeda, yang telah memenangkan dua gelar Scudetto berturut-turut, namun dengan langkah tersebut, mereka melompat ke level yang lebih tinggi dan kembali membuat para penggemarnya bermimpi besar. Hal itulah yang dibutuhkan Juventus dan para penggemarnya saat ini.


  • SIAPA ITU YILDIZ?

    Terakhir, ada kasus Yildiz, yang harus dihibur dan didukung oleh Carnevali dan Spalletti sejak hari pertama pemusatan latihan pramusim dan seterusnya. Pemain bernomor punggung 10 Juventus ini, setelah tampil gemilang selama tiga perempat musim, gagal di akhir musim bersama Juve dan kemudian gagal telak di Piala Dunia bersama timnas Turki, yang sudah tersingkir setelah dua pertandingan. Yildiz adalah salah satu bintang muda yang paling dinantikan di Piala Dunia ini, yang seharusnya bisa membuatnya melompat ke level yang lebih tinggi sebagai pesepakbola. Target tersebut gagal tercapai. Di usia 21 tahun, Yildiz bukan lagi anak-anak, bukan lagi pemuda: sebagai perbandingan, pemain Maroko Bouaddi yang berusia 18 tahun sedang mendominasi di Amerika. Bagi Yildiz, musim di mana ia harus menunjukkan kepada Juve, dan seluruh dunia sepak bola, siapa dirinya yang sebenarnya, akan segera tiba.