Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV

Giovanni Carnevali, direktur pelaksana Juventus, juga berbicara tentang bursa transfer dan perencanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham klub hari ini: "Kami perlu membuat rencana, membina pemain muda, dan memperkuat identitas Italia. Kami punya potensi, dengan proyek menyeluruh yang mencakup tim utama, Next Gen, dan akademi. Akankah kami mendatangkan peraih Ballon d'Or (menjawab pertanyaan yang merujuk pada Cristiano Ronaldo, red)? Kami akan mendatangkan siapa pun yang mampu kami datangkan", seperti dilansir Sportmediaset. "Saya tidak mengkritik pendahulu saya, kesalahan bisa terjadi. Saya menjanjikan komitmen dan keseriusan. Para suporter membantu kami pada masa-masa sulit dan kami harus menghormati mereka."

Carnevali menambahkan: "Kami menyadari kesulitan yang ada. Kami memiliki perjanjian penyelesaian dengan UEFA yang tidak memungkinkan kami melakukan apa yang kami inginkan, tetapi kami akan berupaya menjadikan Juventus klub besar."