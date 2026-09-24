Juventus: Cambiaso siap kembali. Dan Spalletti bisa mengubah perannya

Kemenangan 2-0 atas Atalanta membuat situasi kembali tenang di Continassa, tempat rumor soal masa depan Luciano Spalletti segera mereda dan memberi ruang bagi perencanaan serta ide-ide baru untuk masa depan Juventus.
Pelatih asal Toscana itu akan memanfaatkan jeda ini untuk mencoba memulihkan kondisi banyak pemain muda yang masih terlihat tertinggal dalam enam penampilan awal musim ini, tetapi yang terpenting ia berharap setidaknya bisa kembali memiliki beberapa pemain yang sudah lama menghuni ruang perawatan. Di antara mereka, yang paling siap adalah Andrea Cambiaso.