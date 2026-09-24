Juventus: Cambiaso siap kembali. Dan Spalletti bisa mengubah perannya

Dalam dua laga terakhir melawan Nec dan Atalanta, Spalletti bereksperimen dengan versi berbeda dari Juventus racikannya, yang berganti-ganti antara 3-4-2-1 dan 4-2-3-1. Namun, ide yang dibawa mantan CT Italia itu adalah kembali secara permanen ke 4-3-3, di mana ke depannya Kenan Yilidz (absen lama lainnya) juga bisa masuk dengan mudah.

Dan untuk Cambiaso, masa depannya mungkin bukan di sektor sayap pertahanan, di mana karena karakteristik terutama para penyerang sayap yang dimilikinya, ia membutuhkan pemain yang lebih defensif dan lebih terjaga dibanding dirinya.

Mulai Senin, ketika pintu-pintu Continassa kembali dibuka, Cambiaso juga akan mulai bekerja untuk masa depan sebagai mezzala di lini tengah, peran yang sesekali ia jalani dalam situasi darurat, tetapi yang karena kebutuhan skuad yang dimiliki pelatih bisa menjadi peran yang memberinya menit bermain jauh lebih tinggi dibanding yang akan ia dapatkan di sepanjang sisi lapangan.