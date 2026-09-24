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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus: Cambiaso siap kembali. Dan Spalletti bisa mengubah perannya

Juventus
A. Cambiaso

Pemain timnas Italia itu sudah kembali berlatih bersama grup, seperti apa masa depannya?

Kemenangan 2-0 atas Atalanta membuat situasi kembali tenang di Continassa, tempat rumor soal masa depan Luciano Spalletti segera mereda dan memberi ruang bagi perencanaan serta ide-ide baru untuk masa depan Juventus.

Pelatih asal Toscana itu akan memanfaatkan jeda ini untuk mencoba memulihkan kondisi banyak pemain muda yang masih terlihat tertinggal dalam enam penampilan awal musim ini, tetapi yang terpenting ia berharap setidaknya bisa kembali memiliki beberapa pemain yang sudah lama menghuni ruang perawatan. Di antara mereka, yang paling siap adalah Andrea Cambiaso.


  • BEKERJA KELOMPOK

    Pada sesi kemarin dan hari ini, pemain sayap kelahiran 2000 itu akhirnya kembali berlatih bersama tim, awalnya sebagian lalu dengan menit bermain yang ditingkatkan, setelah cedera pergelangan kaki, yakni keseleo yang menyakitkan, yang dialaminya dalam laga Juventus kontra Parma pada 31 Agustus 2026 lalu. Sejauh ini, total ia baru mengoleksi 31 menit dari dua penampilan sebagai pemain pengganti Kalulu dan Celik, tetapi kembalinya dia akan memungkinkan Spalletti untuk menilainya juga di peran lain.

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  • PERAN BARU

    Dalam dua laga terakhir melawan Nec dan Atalanta, Spalletti bereksperimen dengan versi berbeda dari Juventus racikannya, yang berganti-ganti antara 3-4-2-1 dan 4-2-3-1. Namun, ide yang dibawa mantan CT Italia itu adalah kembali secara permanen ke 4-3-3, di mana ke depannya Kenan Yilidz (absen lama lainnya) juga bisa masuk dengan mudah.

    Dan untuk Cambiaso, masa depannya mungkin bukan di sektor sayap pertahanan, di mana karena karakteristik terutama para penyerang sayap yang dimilikinya, ia membutuhkan pemain yang lebih defensif dan lebih terjaga dibanding dirinya.

    Mulai Senin, ketika pintu-pintu Continassa kembali dibuka, Cambiaso juga akan mulai bekerja untuk masa depan sebagai mezzala di lini tengah, peran yang sesekali ia jalani dalam situasi darurat, tetapi yang karena kebutuhan skuad yang dimiliki pelatih bisa menjadi peran yang memberinya menit bermain jauh lebih tinggi dibanding yang akan ia dapatkan di sepanjang sisi lapangan.



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