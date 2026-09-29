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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Cambiaso kembali berlatih bersama tim. Dan ada juga Marchisio Junior!

Juventus
A. Cambiaso
Serie A

Latihan di Continassa untuk tim Luciano Spalletti

Juventus kembali menjalani persiapan di Continassa, menjelang bergulirnya lagi kompetisi, yang akan mempertemukan Juventus dengan Cagliari pada Minggu 11 Oktober. Di antara pemain yang tersedia bagi Luciano Spalletti tidak ada pemain yang masih membela tim nasional masing-masing. Sementara itu, semua pemain lainnya hadir, termasuk rekrutan baru Neto. Di antara para pemain yang baru pulih dari cedera, ada kabar baik khususnya untuk Andrea Cambiaso, yang berlatih bersama tim dan kini tampaknya sudah pulih. Masalah justru dialami Augusto Owusu, yang menurut laporan Sportmediaset mengalami cedera otot rektus femoris dan harus menepi selama dua-tiga pekan.

Pada Jumat, Juventus akan menghadapi Cremonese dalam laga persahabatan di Continassa.


  • MARCHISIO JR JUGA

    Di antara para pemain akademi yang berlatih dengan tim utama, terdapat pula Davide Marchisio, putra berusia 17 tahun dari mantan gelandang Juventus, Claudio Marchisio. Di situs Juventus, di antara foto-foto sesi latihan hari ini, fotonya juga mencuri perhatian.


    Perlu diingat bahwa baru-baru ini, Marchisio Junior menandatangani kontrak profesional pertamanya, di puncak proses perkembangannya di akademi Juventus. Davide menandatangani kontrak pertamanya selama tiga tahun, hingga 2028. Lahir pada 31 Agustus 2009, pada awal musim ini ia mencetak sebuah gol bersejarah: gol pertama dari tim yang baru dibentuk dan untuk pertama kalinya berpartisipasi di kejuaraan Under 18.

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