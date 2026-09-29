Juventus, Cambiaso kembali berlatih bersama tim. Dan ada juga Marchisio Junior!

Juventus kembali menjalani persiapan di Continassa, menjelang bergulirnya lagi kompetisi, yang akan mempertemukan Juventus dengan Cagliari pada Minggu 11 Oktober. Di antara pemain yang tersedia bagi Luciano Spalletti tidak ada pemain yang masih membela tim nasional masing-masing. Sementara itu, semua pemain lainnya hadir, termasuk rekrutan baru Neto. Di antara para pemain yang baru pulih dari cedera, ada kabar baik khususnya untuk Andrea Cambiaso, yang berlatih bersama tim dan kini tampaknya sudah pulih. Masalah justru dialami Augusto Owusu, yang menurut laporan Sportmediaset mengalami cedera otot rektus femoris dan harus menepi selama dua-tiga pekan.

Pada Jumat, Juventus akan menghadapi Cremonese dalam laga persahabatan di Continassa.



