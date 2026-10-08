Juventus, Cabal kembali berlatih bersama tim

Juventus terus mematangkan persiapan jelang laga melawan Cagliari, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam. Di Continassa, semua pemain yang membela tim nasional telah kembali, termasuk Nico Gonzalez, yang setelah perjalanan panjang menjalani sesi pemulihan.





Kabar baik soal Cabal: menurut laporan TuttoJuve.com, pemain Kolombia itu berlatih bersama rekan-rekannya, sebuah sinyal positif dalam proses pemulihannya. Staf Juventus tetap akan menanganinya dengan hati-hati. Kerim Alajbegovic juga berlatih bersama grup, sementara Nico Gonzalez, yang baru kembali dari tugas bersama tim nasionalnya, menjalani latihan terpisah.