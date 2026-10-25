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Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus: Brighton dan RB Leipzig menginginkan Licina

Juventus
Cremonese
A. Licina
Brighton & Hove Albion
RB Leipzig
Transfers
Bayern Munich

Adin Licina menjadi salah satu dari sedikit hal positif di tengah periode buruk yang sedang dialami Cremonese di liga. Cremonese belum pernah menang sejak laga pembuka liga melawan Padova (satu gol dan satu assist dari talenta kelahiran 2007 itu) dan kini terpuruk di zona degradasi.

Namun, gelandang serang milik Juventus itu terus mencuri perhatian banyak klub, yang rutin hadir di tribune untuk menyaksikan pertandingan Cremonese. Semakin banyak klub yang berminat, semakin besar pula keraguan Juventus mengenai masa depannya.

  • Brighton dan Leipzig mengantre

    Gelandang serang asal Jerman keturunan Montenegro itu masuk radar dua klub luar negeri yang banyak mengembangkan pemain muda, seperti Brighton dan RB Leipzig.

    Menurut laporan Sky Sport, kedua klub sudah mulai bergerak menjelang bursa transfer Januari dan terus memantaunya, termasuk secara langsung.

  • APA YANG DILAKUKAN JUVENTUS?

    Lantas, bagaimana dengan Juventus? Licina dipinjamkan ke Cremonese tanpa opsi pembelian hingga akhir musim, tetapi kondisi keuangan Juventus sudah tertekan dan klub harus memenuhi sejumlah batasan penting sebelum musim berakhir. Jika tawaran resmi untuk Licina datang, bagaimana Juventus akan menyikapinya?

    Menunggu dan mengandalkannya, atau mempertimbangkan tawaran itu demi meraih keuntungan dari penjualannya? Perlu diingat, Licina bergabung dengan Juventus secara gratis setelah meninggalkan Bayern Munich pada Februari 2026.

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