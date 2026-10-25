Adin Licina menjadi salah satu dari sedikit hal positif di tengah periode buruk yang sedang dialami Cremonese di liga. Cremonese belum pernah menang sejak laga pembuka liga melawan Padova (satu gol dan satu assist dari talenta kelahiran 2007 itu) dan kini terpuruk di zona degradasi.

Namun, gelandang serang milik Juventus itu terus mencuri perhatian banyak klub, yang rutin hadir di tribune untuk menyaksikan pertandingan Cremonese. Semakin banyak klub yang berminat, semakin besar pula keraguan Juventus mengenai masa depannya.