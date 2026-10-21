Masa depan Gleison Bremer di Juventus bisa menjadi salah satu topik hangat bursa transfer musim dingin. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Bayer Leverkusen tertarik kepada bek Brasil itu karena tengah mencari tambahan pemain yang bisa segera memperkuat lini pertahanannya.





Setelah menolak pendekatan Galatasaray pada musim panas, bek tengah Brasil itu bisa mempertimbangkan pengalaman baru demi langsung bermain di Liga Champions dan memperkuat posisinya di tim nasional Brasil. Bremer, kelahiran 1997, terikat kontrak dengan Juventus hingga 2029 dan menerima gaji 6 juta per musim (5 juta ditambah bonus 1 juta), tertinggi ketiga dalam skuad setelah Yildiz dan Kolo Muani.





Perlu diingat, pernyataannya pada awal musim panas tentang keinginannya bergabung dengan klub yang siap langsung meraih gelar sempat menyita perhatian. Saat itu, ia mempertanyakan apakah Juventus merupakan klub seperti itu ("Saya berusia 29 tahun, saya ingin meraih gelar, saya tidak bisa menunggu lagi").