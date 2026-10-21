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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Bremer Bisa Hengkang pada Januari: Bayer Leverkusen Berminat

Juventus
Transfers
G. Bremer

Bursa transfer musim dingin yang sangat panas menanti bek asal Brasil itu, yang menjadi pusat kontroversi akibat pernyataannya seusai laga melawan Lazio.

Masa depan Gleison Bremer di Juventus bisa menjadi salah satu topik hangat bursa transfer musim dingin. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Bayer Leverkusen tertarik kepada bek Brasil itu karena tengah mencari tambahan pemain yang bisa segera memperkuat lini pertahanannya.


Setelah menolak pendekatan Galatasaray pada musim panas, bek tengah Brasil itu bisa mempertimbangkan pengalaman baru demi langsung bermain di Liga Champions dan memperkuat posisinya di tim nasional Brasil. Bremer, kelahiran 1997, terikat kontrak dengan Juventus hingga 2029 dan menerima gaji 6 juta per musim (5 juta ditambah bonus 1 juta), tertinggi ketiga dalam skuad setelah Yildiz dan Kolo Muani.


Perlu diingat, pernyataannya pada awal musim panas tentang keinginannya bergabung dengan klub yang siap langsung meraih gelar sempat menyita perhatian. Saat itu, ia mempertanyakan apakah Juventus merupakan klub seperti itu ("Saya berusia 29 tahun, saya ingin meraih gelar, saya tidak bisa menunggu lagi").

  • Juventus juga mungkin punya alasan untuk mempertimbangkan kemungkinan melepasnya: Bremer adalah sosok penting di lini pertahanan, tetapi gajinya yang tinggi dan nilai pasarnya bisa membuka jalan bagi negosiasi jika ada tawaran yang sesuai. Skenario ini semakin menarik dengan pergantian agen sang pemain baru-baru ini, yang mungkin menandakan fase baru dalam pengelolaan kariernya.


    Selain itu, kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Bremer setelah Juventus-Lazio 0-3, yang ditujukan kepada rekan-rekan setimnya ("Ada yang bersembunyi dan ada yang takut begitu cemoohan pertama terdengar"),yang tidak disukai Spalletti, pihak klub, maupun para pemain di ruang ganti, menjadi faktor tambahan yang memperkuat kemungkinan kepergiannya dalam waktu dekat.

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