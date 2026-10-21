Juventus, Bremer bisa hengkang pada Januari: ada Bayer Leverkusen

Masa depan Gleison Bremer di Juventus bisa menjadi salah satu topik hangat pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Bayer Leverkusen tertarik kepada bek asal Brasil itu karena sedang mencari tambahan pemain untuk lini belakang dalam waktu dekat.





Setelah menolak pendekatan Galatasaray pada musim panas, bek tengah asal Brasil itu bisa mempertimbangkan pengalaman baru, dengan harapan bisa langsung bermain di Liga Champions dan mengukuhkan perannya di tim nasional Brasil. Bremer, yang lahir pada 1997, terikat kontrak dengan Juventus hingga 2029 dan menerima gaji 6 juta per musim (5 juta ditambah bonus 1 juta), gaji tertinggi ketiga dalam skuad setelah Yildiz dan Kolo Muani.





Perlu diingat, pada awal musim panas, pernyataannya tentang keinginan bergabung dengan klub yang siap langsung menang sempat menarik perhatian. Ia mempertanyakan apakah Juventus merupakan klub seperti itu ("Saya berusia 29 tahun, saya ingin menang, saya tidak bisa menunggu lagi").