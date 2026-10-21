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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Bremer bisa hengkang pada Januari: ada Bayer Leverkusen

Juventus
Transfers
G. Bremer

Bek Brasil yang menuai kontroversi akibat pernyataannya seusai laga melawan Lazio diperkirakan bakal menghadapi bursa transfer musim dingin yang sangat panas.

Masa depan Gleison Bremer di Juventus bisa menjadi salah satu topik hangat pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Bayer Leverkusen tertarik kepada bek asal Brasil itu karena sedang mencari tambahan pemain untuk lini belakang dalam waktu dekat.


Setelah menolak pendekatan Galatasaray pada musim panas, bek tengah asal Brasil itu bisa mempertimbangkan pengalaman baru, dengan harapan bisa langsung bermain di Liga Champions dan mengukuhkan perannya di tim nasional Brasil. Bremer, yang lahir pada 1997, terikat kontrak dengan Juventus hingga 2029 dan menerima gaji 6 juta per musim (5 juta ditambah bonus 1 juta), gaji tertinggi ketiga dalam skuad setelah Yildiz dan Kolo Muani.


Perlu diingat, pada awal musim panas, pernyataannya tentang keinginan bergabung dengan klub yang siap langsung menang sempat menarik perhatian. Ia mempertanyakan apakah Juventus merupakan klub seperti itu ("Saya berusia 29 tahun, saya ingin menang, saya tidak bisa menunggu lagi").

  • Juventus juga punya alasan untuk mempertimbangkan kemungkinan menjual Bremer: ia merupakan andalan di lini pertahanan, tetapi gajinya yang tinggi dan nilai pasarnya bisa membuka jalan bagi negosiasi jika ada tawaran yang sesuai. Situasi ini semakin menarik dengan pergantian agen Bremer baru-baru ini, yang bisa menjadi sinyal fase baru dalam pengelolaan kariernya.


    Selain itu, kontroversi yang dipicu oleh ucapan Bremer kepada rekan-rekan setimnya setelah Juventus-Lazio 0-3 ("Ada yang bersembunyi dan ada yang takut begitu cemoohan pertama terdengar"),yang tidak disukai Spalletti, pihak klub, maupun para pemain di ruang ganti, menjadi alasan tambahan yang memperkuat kemungkinan kepergiannya dalam waktu dekat.

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