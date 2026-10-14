Juventus berlatih pada pagi hari di Continassa menjelang pertandingan besok di Spanyol, di markas Celta Vigo, pada laga kedua fase liga Europa League. Juventus akan bertolak ke Galisia pada sore hari, sementara Luciano Spalletti akan menggelar konferensi pers prapertandingan pukul 18.50.





Dengan Marco Ottolini dan Frederic Massara hadir di tepi lapangan, tim berlatih pada paruh kedua pagi hari di pusat latihan Juventus. Setelah memulai latihan secara terpisah, Jeremie Boga bergabung dengan tim. Penyerang Juventus itu didiagnosis mengalami cedera tingkat sedang pada otot biseps femoris pada 8 September.