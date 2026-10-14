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Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus: Boga berlatih bersama skuad, Celik berlatih terpisah dan Spalletti berbicara dengannya

Juventus
Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Europa League

Juventus berlatih di Continassa sebelum berangkat ke Vigo

Juventus berlatih pada pagi hari di Continassa menjelang pertandingan besok di Spanyol, di markas Celta Vigo, pada laga kedua fase liga Europa League. Juventus akan bertolak ke Galisia pada sore hari, sementara Luciano Spalletti akan menggelar konferensi pers prapertandingan pukul 18.50.


Dengan Marco Ottolini dan Frederic Massara hadir di tepi lapangan, tim berlatih pada paruh kedua pagi hari di pusat latihan Juventus. Setelah memulai latihan secara terpisah, Jeremie Boga bergabung dengan tim. Penyerang Juventus itu didiagnosis mengalami cedera tingkat sedang pada otot biseps femoris pada 8 September.

  • Sementara itu, pemain asal Turki Zeki Celik menjalani latihan terpisah. Saat latihan, Spalletti menghampiri bek sayap tersebut dan mulai berbicara dengannya sambil memandu latihan terpisahnya.

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