Juventus, Bernasconi juga masuk daftar untuk rekrutan di sektor sayap

Segalanya, seperti yang sering terjadi dan akan terus terjadi dalam beberapa bulan ini di Juventus, juga dan terutama akan bergantung pada formula dari kemungkinan operasi tersebut serta biaya selanjutnya. Karena itu pula, di catatan Massara tak bisa hanya ada satu target utama. Juventus memang terus memantau berbagai solusi untuk sisi kiri, dengan tujuan menemukan pemain yang mampu memberikan kedalaman lebih pada skuad dengan biaya serendah mungkin.

Di antara nama-nama yang sudah muncul ada Emerson Palmieri, yang akan meninggalkan Marseille dan dianggap sebagai peluang untuk Januari. Di antara pemain Italia, Udogie disukai, tetapi harganya membuat transfer ini tidak mudah. Perhatian juga tertuju pada Tyrick Mitchell, full-back Crystal Palace yang sudah diikuti manajemen Juventus dan terutama pada Rayan Aït-Nouri dari Manchester City, yang untuknya Juventus kembali membuka kontak dalam beberapa pekan terakhir sembari juga mengevaluasi kemungkinan peminjaman mulai Januari. Kekacauan di level klub dan kemungkinan sanksi, selain itu, bisa menguntungkan jalur ini.

Banyak nama, satu tujuan: memberi Spalletti rekrutan di sisi sayap yang gagal didapatkan pada musim panas dan melengkapi skuadnya.