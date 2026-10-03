Juventus, Bernasconi juga masuk daftar untuk rekrutan di sektor sayap

Jeda internasional bukan hanya menjadi hambatan bagi klub dan tim yang kehilangan banyak pemain karena dibawa jauh dari pelatih mereka. Banyaknya pertandingan internasional dan periode jeda dari komitmen di lapangan juga dimanfaatkan klub untuk menatap masa depan dan fokus pada bagaimana mereka bisa berusaha memperkuat skuad mereka menjelang bursa transfer Januari mendatang.
Juventus asuhan Luciano Spalletti sudah lama mencari bek kiri, atau setidaknya pemain sayap, yang bisa melengkapi lini di mana Zeki Celik, Pierre Kalulu, dan joker serbabisa Andrea Cambiaso yang baru kembali (dicoba Spalletti di lini tengah) setidaknya membutuhkan satu alternatif lain. Dan di antara nama-nama yang bisa ditempuh, ada juga Lorenzo Bernasconi dari Atalanta.