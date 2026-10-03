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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus, Bernasconi juga masuk daftar untuk rekrutan di sektor sayap

Juventus
Atalanta
L. Bernasconi

Alternatif Italia untuk rekrutan di sektor sayap yang sedang direncanakan Juventus.

Jeda internasional bukan hanya menjadi hambatan bagi klub dan tim yang kehilangan banyak pemain karena dibawa jauh dari pelatih mereka. Banyaknya pertandingan internasional dan periode jeda dari komitmen di lapangan juga dimanfaatkan klub untuk menatap masa depan dan fokus pada bagaimana mereka bisa berusaha memperkuat skuad mereka menjelang bursa transfer Januari mendatang.

Juventus asuhan Luciano Spalletti sudah lama mencari bek kiri, atau setidaknya pemain sayap, yang bisa melengkapi lini di mana Zeki Celik, Pierre Kalulu, dan joker serbabisa Andrea Cambiaso yang baru kembali (dicoba Spalletti di lini tengah) setidaknya membutuhkan satu alternatif lain. Dan di antara nama-nama yang bisa ditempuh, ada juga Lorenzo Bernasconi dari Atalanta.


  • Ide Bernasconi

    Menurut laporan Tuttosport, di antara banyak nama yang sedang dipertimbangkan direktur olahraga Ricky Massara untuk posisi bek sayap, ada juga nama bek sayap Atalanta kelahiran 2003 itu.

    Bernasconi adalah profil yang sangat dikenal Juventus dan bukan nama baru dalam bursa transfer, mengingat pada musim panas lalu sudah ada upaya yang dilakukan mantan Cristiano Giuntoli dengan klub Bergamo itu. Inter saat itu memutuskan untuk bertaruh pada produk akademi mereka sendiri, mengikatnya dengan kontrak baru, tetapi performanya terus menarik perhatian klub-klub besar seperti Juventus.

  • Tak bisa disentuh

    Terlepas dari status kontrak barunya, Bernasconi masih mendapat kesempatan bermain secara bergantian, dengan Maurizio Sarri mencadangkannya saat melawan Bologna dan Roma serta hanya memainkannya dari bangku cadangan saat menghadapi Cagliari dan Hapoel Tel Aviv pada leg kedua penentu babak kualifikasi Conference League. Faktanya, saat ini ia tidak lagi tak tersentuh seperti yang sempat terlihat sepanjang musim panas.

    Selain itu, Bernasconi berkembang pesat dalam peran yang berbeda, lebih sebagai gelandang sayap ketimbang bek sayap murni dalam lini 4 seperti yang dipahami Sarri untuk peran tersebut. Namun bagi Juventus, fleksibilitasnya merupakan aset besar mengingat Spalletti masih belum menemukan sistem permainan yang definitif untuk membangun paruh kedua musim. Selain itu, Bernasconi juga mengeksekusi tendangan sudut dan bola mati dari sisi lapangan dengan sangat baik, faktor yang tidak boleh diabaikan di kubu Juventus.

  • ALTERNATIF

    Segalanya, seperti yang sering terjadi dan akan terus terjadi dalam beberapa bulan ini di Juventus, juga dan terutama akan bergantung pada formula dari kemungkinan operasi tersebut serta biaya selanjutnya. Karena itu pula, di catatan Massara tak bisa hanya ada satu target utama. Juventus memang terus memantau berbagai solusi untuk sisi kiri, dengan tujuan menemukan pemain yang mampu memberikan kedalaman lebih pada skuad dengan biaya serendah mungkin.

    Di antara nama-nama yang sudah muncul ada Emerson Palmieri, yang akan meninggalkan Marseille dan dianggap sebagai peluang untuk Januari. Di antara pemain Italia, Udogie disukai, tetapi harganya membuat transfer ini tidak mudah. Perhatian juga tertuju pada Tyrick Mitchell, full-back Crystal Palace yang sudah diikuti manajemen Juventus dan terutama pada Rayan Aït-Nouri dari Manchester City, yang untuknya Juventus kembali membuka kontak dalam beberapa pekan terakhir sembari juga mengevaluasi kemungkinan peminjaman mulai Januari. Kekacauan di level klub dan kemungkinan sanksi, selain itu, bisa menguntungkan jalur ini.

    Banyak nama, satu tujuan: memberi Spalletti rekrutan di sisi sayap yang gagal didapatkan pada musim panas dan melengkapi skuadnya.

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