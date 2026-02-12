Diincar Barcelona Dan Bayern Munich, Juventus Masih Berharap Perpanjang Kontrak Dusan Vlahovic

"Itu adalah sesuatu yang juga kami pertimbangkan. Vlahovic akan tersedia lagi dalam beberapa minggu, dan kami pasti akan berbicara dengannya. Negosiasi akan terus berlanjut, jadi ini bukan masalah yang sepenuhnya tertutup," ujar direktur olahraga Juventus, Marco Ottolini, kepada Sky Sport Italia.

Namun, pelatih fisik tim nasional Serbia, Dusan Ilic, memiliki prediksi berbeda. "Bagi saya, dia akan pergi ke Barcelona. Sebelum bergabung dengan Juventus, dia telah mengadakan pembicaraan dengan Atletico Madrid, tetapi kemudian memilih Bianconeri. Mustahil untuk menolak tawaran itu," kata Ilic kepada Tuttosport.

Ilic juga berkomentar mengenai pemulihan cedera Vlahovic. "Cedera itu mengenai bagian yang sangat spesifik yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Secara alami pemulihannya lebih lama, tetapi dengan dokter dan spesialis yang dimilikinya, saya bisa mengatakan kita akan segera melihatnya kembali," tambahnya.