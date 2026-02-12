Getty
Diincar Barcelona Dan Bayern Munich, Juventus Masih Berharap Perpanjang Kontrak Dusan Vlahovic
Manuver Raksasa Eropa
Barcelona dan Bayern Munich dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan penyerang Juventus Dusan Vlahovic terkait kemungkinan transfer gratis pada musim panas mendatang. Kontrak pemain internasional Serbia itu di Juventus akan berakhir pada penghujung musim ini, menjadikannya salah satu pemain paling bernilai yang tersedia di pasar transfer bebas agen.
Meski mendapat godaan dari dua klub raksasa tersebut, Vlahovic belum mencapai kesepakatan apa pun untuk meninggalkan Allianz Stadium. Pihak Juventus, melalui Direktur Marco Ottolini, menegaskan bahwa klub masih memiliki harapan besar untuk memperpanjang kontrak striker berusia 26 tahun itu dan negosiasi masih jauh dari kata selesai.
Masa Depan yang Belum Pasti
Fabrizio Romano melaporkan bahwa pembicaraan kontrak antara Juventus dan Vlahovic saat ini sedang tertunda, namun sang pemain belum menandatangani perjanjian dengan klub lain. Vlahovic sendiri telah absen merumput sejak Desember akibat cedera dan diperkirakan baru akan kembali beraksi bulan depan.
Meski dilanda cedera dan ketidakpastian kontrak, komitmen Vlahovic terhadap tim masih terlihat jelas, salah satunya saat ia merayakan gol penyeimbang Pierre Kalulu melawan Lazio. Di sisi lain, Barcelona memproyeksikannya sebagai pengganti Robert Lewandowski, sementara Bayern membutuhkan pelapis Harry Kane, dan AC Milan juga memantau situasi ini.
Harapan Juventus dan Prediksi Orang Dalam
"Itu adalah sesuatu yang juga kami pertimbangkan. Vlahovic akan tersedia lagi dalam beberapa minggu, dan kami pasti akan berbicara dengannya. Negosiasi akan terus berlanjut, jadi ini bukan masalah yang sepenuhnya tertutup," ujar direktur olahraga Juventus, Marco Ottolini, kepada Sky Sport Italia.
Namun, pelatih fisik tim nasional Serbia, Dusan Ilic, memiliki prediksi berbeda. "Bagi saya, dia akan pergi ke Barcelona. Sebelum bergabung dengan Juventus, dia telah mengadakan pembicaraan dengan Atletico Madrid, tetapi kemudian memilih Bianconeri. Mustahil untuk menolak tawaran itu," kata Ilic kepada Tuttosport.
Ilic juga berkomentar mengenai pemulihan cedera Vlahovic. "Cedera itu mengenai bagian yang sangat spesifik yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Secara alami pemulihannya lebih lama, tetapi dengan dokter dan spesialis yang dimilikinya, saya bisa mengatakan kita akan segera melihatnya kembali," tambahnya.
Operasi dan Kontak Lama
Vlahovic harus menjalani operasi pada Desember lalu akibat cedera otot adduktor tingkat tinggi. Cedera pada area ini memang dikenal membutuhkan penanganan khusus dan waktu pemulihan yang tidak sebentar agar pemain bisa kembali ke performa puncaknya tanpa risiko kambuh.
Mengenai ketertarikan Bayern Munich, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa raksasa Jerman itu sebenarnya terakhir kali melakukan kontak dengan pihak Vlahovic sekitar Oktober atau November lalu. Hingga saat ini, mereka belum mengajukan proposal formal, meski mereka membutuhkan striker baru karena Nicolas Jackson akan hengkang di akhir musim.
Reuni dengan Allegri?
Vlahovic diperkirakan akan kembali ke lapangan bulan depan, yang akan menjadi momen krusial untuk membuktikan kebugarannya kepada Juventus maupun klub peminat. Barcelona dan Bayern Munich terus memantau, sementara AC Milan juga tetap memasukkan nama Vlahovic dalam radar mereka.
Ketertarikan Milan semakin menarik karena faktor Massimiliano Allegri. Mantan pelatih Juventus tersebut sudah sangat mengenal karakter dan gaya bermain Vlahovic karena pernah bekerja sama sebelumnya, yang bisa menjadi faktor kunci jika sang striker memutuskan untuk tetap di Italia namun berganti seragam.
