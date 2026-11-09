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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, berapa banyak pemain tim nasional yang meninggalkan Continassa dan apa saja agenda mereka

Juventus
Serie A

Ada dua pemain Juventus yang dipanggil Mancini.

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JUV

JUV

Serie A

22 Nov 2026

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Sebanyak 11 pemain Juventus dipanggil oleh tim nasional masing-masing untuk menjalani agenda selama jeda ini. Berikut nama para pemain yang dipanggil dan daftar pertandingan yang kemungkinan akan mereka ikuti, sebagaimana dilansir situs resmi Juventus.

Kerim Alajbegovic (Bosnia dan Herzegovina)

Juan Cabal dan Jhon Lucumi (Kolombia)

Zeki Celik (Turki)

Federico Gatti dan Guglielmo Vicario (Italia)

Jeff Ekhator (Italia U21)

Teun Koopmeiners (Belanda)

Weston McKennie (Amerika Serikat)

Pape Matar Sarr (Senegal)

Edon Zhegrova (Kosovo)

  • Jadwal

    Kamis 12 November

    Pukul 18.00 | Turki-Belgia - Nations League

    Pukul 20.00 | Senegal-Sudan - Kualifikasi Piala Afrika 2027

    Pukul 20.45 | Italia-Prancis - Nations League

    Jumat 13 November

    Pukul 18.30 | Prancis U21-Italia U21 - Laga persahabatan

    Pukul 20.45 | Belanda-Yunani - Nations League

    Sabtu 14 November

    Pukul 01.00 | Kolombia-Cile - Laga persahabatan

    Pukul 15.00 | Kosovo-Israel - Nations League

    Pukul 20.45 | Swedia-Bosnia dan Herzegovina - Nations League

    Pukul 22.30 | Haiti-Amerika Serikat - Concacaf Nations League

    Minggu 15 November

    Pukul 20.45 | Prancis-Turki - Nations League

    Pukul 20.45 | Belgia-Italia - Nations League

    Senin 16 November

    Pukul 14.00 | Sudan-Senegal - Kualifikasi Piala Afrika 2027

    Pukul 18.15 | Italia U21-Belgia U21 - Laga persahabatan

    Pukul 20.45 | Jerman-Belanda - Nations League

    Selasa 17 November

    Pukul 20.45 | Irlandia-Kosovo - Nations League

    Pukul 20.45 | Bosnia dan Herzegovina-Rumania - Nations League

    Rabu 18 November

    Pukul 00.00 | Cile-Kolombia - Laga persahabatan

    Pukul 01.00 | Amerika Serikat-Haiti - Concacaf Nations League

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Serie A

22 Nov 2026

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