Pertandingan berikutnya JUV Serie A 06.30 VEN

Sebanyak 11 pemain Juventus dipanggil oleh tim nasional masing-masing untuk menjalani agenda selama jeda ini. Berikut nama para pemain yang dipanggil dan daftar pertandingan yang kemungkinan akan mereka ikuti, sebagaimana dilansir situs resmi Juventus.

Kerim Alajbegovic (Bosnia dan Herzegovina)

Juan Cabal dan Jhon Lucumi (Kolombia)

Zeki Celik (Turki)

Federico Gatti dan Guglielmo Vicario (Italia)

Jeff Ekhator (Italia U21)

Teun Koopmeiners (Belanda)

Weston McKennie (Amerika Serikat)

Pape Matar Sarr (Senegal)

Edon Zhegrova (Kosovo)