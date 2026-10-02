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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, bagaimana performa Kolo Muani melawan Cremonese: tanpa satu pun tembakan, sempat meminta penalti

R. Kolo Muani
Juventus
Serie A

Penampilan pemain Prancis itu dalam sesi uji coba hari ini di Continassa

Dalam uji coba hari ini di Continassa, yang kalah 1-0 dari Cremonese saat Juventus tampil tanpa dua belas pemain tim nasional (gol Bonazzoli lewat assist Licina), Luciano Spalletti mendapatkan sejumlah indikasi positif dan beberapa lainnya kurang menggembirakan. Di antara aspek yang membuat pelatih Juventus itu tersenyum ada kembalinya Andrea Cambiaso, yang telah pulih dari cedera dan kembali merumput, bermain selama 66 menit, mula-mula sebagai gelandang tengah di samping Weston McKennie, lalu di sisi kanan. Sementara itu, rekrutan anyar Norberto Neto tidak ada karena masih dalam tahap pemulihan kondisi fisik.


Kabar yang kurang positif datang dari fase menyerang, yang minim dalam hal peluang yang diciptakan. Ada banyak faktor yang meringankan: di antara sedikit pemain tim utama yang hadir, hampir semuanya adalah bek, kecuali McKennie dan Randal Kolo Muani. Selain itu, ritme dan intensitasnya memang seperti sesi latihan. Terlepas dari pertimbangan tersebut, faktanya Juventus sangat kesulitan menciptakan peluang gol, bahkan sekadar melepaskan tembakan ke gawang. Sepanjang laga, hanya tercatat dua tembakan melebar (Amaradio dan Ripani), satu bola mengenai sisi luar tiang (Durmisi), dan satu tembakan silang yang salah arah yang secara kebetulan membentur mistar gawang (Guerra).



  • Pertandingan Kolo Muani

    Analisis ini pun membawa kita membahas Kolo Muani dan pertandingannya, yang memperlihatkan sejumlah kesulitan yang sudah terlihat pada awal musim ini, kecuali penampilan bagus saat melawan Atalanta dan NEC Nijmegen. Hari ini penyerang Prancis itu kesulitan bermain di tengah area penalti, di mana ia tidak menemukan ruang, dan seperti biasanya, serta sesuai dengan karakteristiknya, ia lebih memilih melebar ke sisi lapangan dan turun ke lini tengah. Kolo Muani hanya terlihat dalam satu kesempatan, ketika pada menit ke-34 ia terjatuh di area penalti Cremonese setelah kontak ringan dengan Luperto, sambil menuntut penalti. Sedikit sekali, meski dengan semua faktor yang meringankan yang ada. Satu-satunya catatan positif adalah fakta bahwa nomor 9 Juventus itu mampu bermain meski dengan balutan perban tebal akibat fraktur falang proksimal jari kelima tangan kanan yang dideritanya saat pertandingan Serie A melawan Atalanta.

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