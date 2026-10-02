Dalam uji coba hari ini di Continassa, yang kalah 1-0 dari Cremonese saat Juventus tampil tanpa dua belas pemain tim nasional (gol Bonazzoli lewat assist Licina), Luciano Spalletti mendapatkan sejumlah indikasi positif dan beberapa lainnya kurang menggembirakan. Di antara aspek yang membuat pelatih Juventus itu tersenyum ada kembalinya Andrea Cambiaso, yang telah pulih dari cedera dan kembali merumput, bermain selama 66 menit, mula-mula sebagai gelandang tengah di samping Weston McKennie, lalu di sisi kanan. Sementara itu, rekrutan anyar Norberto Neto tidak ada karena masih dalam tahap pemulihan kondisi fisik.





Kabar yang kurang positif datang dari fase menyerang, yang minim dalam hal peluang yang diciptakan. Ada banyak faktor yang meringankan: di antara sedikit pemain tim utama yang hadir, hampir semuanya adalah bek, kecuali McKennie dan Randal Kolo Muani. Selain itu, ritme dan intensitasnya memang seperti sesi latihan. Terlepas dari pertimbangan tersebut, faktanya Juventus sangat kesulitan menciptakan peluang gol, bahkan sekadar melepaskan tembakan ke gawang. Sepanjang laga, hanya tercatat dua tembakan melebar (Amaradio dan Ripani), satu bola mengenai sisi luar tiang (Durmisi), dan satu tembakan silang yang salah arah yang secara kebetulan membentur mistar gawang (Guerra).







